Villingen-Schwenningen Zu Gast in der Backstube: 900 Osterlämmer gehen bei Bäcker Beha über die Theke

Bereits in fünfter Generation wird in der Bäckerei Beha in der Villinger Innenstadt die Tradition des Osterlammbackens hochgehalten. Inzwischen hat sich lediglich das Rezept ein wenig den veränderten Kundenwünschen angepasst. Der SÜDKURIER war einen Vormittag bei der Lämmerproduktion dabei.

Für den Villinger Bäckermeister Manuel Beha beginnt Ostern bereits zwei Wochen vor dem eigentlichen Termin. Dann nämlich, wenn er in seiner Backstube die ersten Lämmerformen aufstellt und den ersten Biskuitteig zusammenrührt. Gut 900 Osterlämmer produzieren er und seine drei Bäckergesellen in den 14 Tagen vor Ostern.

Die Bäckerei Beha „verfolgt die Tradition des Lämmerbackens schon seit Bestehen des Bäckereibetriebs 1925“, erklärt der Betriebsinhaber, in mittlerweile fünfter Generation, Manuel Beha. Dieser hat vor drei Jahren den Bäckereibetrieb von seinem Vater Martin Beha übernommen. Die große Tradition des Betriebs spiegelt sich auch in der Lämmerproduktion wider. Bis Ostersamstag werden die Lämmer dann verkauft. „Es besteht eine große Nachfrage“, sagt Manuel Beha.

„An der Rezeptur hat sich nie etwas geändert“, sagt Beha. Früher habe man die Masse noch in Keramik gefüllt. Für den Betrieb bedeutete das jedoch mehr Arbeit. „Vor allen Dingen sind die Formen viel langsamer abgekühlt als die heutigen Weißblechformen.“ Seit 40 Jahren verwende man diese Art der Formen. Die Lämmer werden in Groß und Klein angeboten.

Varianten gibt es nicht nur in der Größe: Beha backt seine Lämmer mittlerweile auch in einer Vollkornvariante. Der Teig wird dann mit „Honig und Vollkornmehl angesetzt und die fertigen Lämmer nicht bestäubt“, sagt Beha. Die besondere Osterlammvariante hat auch einen ganz bestimmten Grund: „Alle Produkte, die wir in der Bäckerei anbieten, gibt es auch mit Vollkornteig.“

Die Bäckerei Beha beschäftige zurzeit elf Mitarbeiter. „In der Backstube ist das Team zu viert, im Verkauf zu fünft“, so Beha weiter. Die Mitarbeiter in der Backstube haben jetzt, um kurz vor zehn, bald Feierabend, für den Verkauf geht es erst so richtig los. In den kommenden Stunden werden sie wohl noch rund 50 der frisch gebackenen Osterlämmer verkaufen.

So gelingt das Osterlamm zuhause

Bäckermeister Manuel Beha gewährt einen Blick in seine Backstube und erklärt, wie auch zuhause ganz einfach das perfekte Osterlamm gelingen kann.

Die Zutaten: (für ein Lamm) 1 Ei, 35 g Zucker, 25 g Weizenmehl, 25 g Weizenpuder, 15 g flüssige Butter.

Die Zubereitung: Die beiden Weißblechhälften zu Beginn mit Margarine einfetten und mit Mehl bestäuben. Die Bleche danach ineinanderstecken. Die angerührte Biskuitmasse in die Formen gießen und die Lämmer bei 175 Grad Umluft ca 50 Minuten in den Ofen geben. Die fertigen Osterlämmer mit Puderzucker bestäuben.

Der Profitipp: „Prinzipiell ist es zu Hause mit einem normalen Herd genauso gut möglich, ein Lamm zu backen“, erklärt Manuel Beha. „In jedem Fall muss die Biskuitmasse schön schaumig sein und das Lamm lange genug im Ofen bleiben. Dem Backvorgang genügend Zeit geben.“