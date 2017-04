Villingen-Schwenningen Zu Gast bei der Chuchi: So gelingt das leckere SÜDKURIER-Ostermenü auch Zuhause

Sieben Köche, drei Leser und vier Gänge: Beim SK öffnet Türen mit der Romäus-Chuchi Villingen, kam an einem Abend das perfekte Ostermenü auf den Tisch. Ein Abend voller Genuss und Kochfreuden. Mit Video und allen Rezepten!

Um exakt 19.40 Uhr schaut Roland Meßmer in der Schulküche der Karl-Brachat-Realschule durch die Scheibe des Ofens, legt den Kopf schief und sagt: „Jetzt ist genau der Zeitpunkt, an dem wir aufpassen müssen, dass der Teig nicht zu dunkel wird, aber auch nicht zu hell bleibt.“ Dann zuckt er mit den Schultern: „Das ist die ganze Kunst.“ Kochkunst, um genau zu sein, an deren Ende ein Vier-Gänge-Menü stehen soll. Ausnahmsweise beim Kochabend der Villinger Chuchi mit dabei: drei SÜDKURIER-Leser, die den Profi-Hobbyköchen nicht nur über die Schulter schauen, sondern auch fleißig selbst rühren, schneiden und braten dürfen.

Einmal im Monat, immer freitags, treffen sich die Kochbrüder der Chuchi in der Schulküche der Karl-Brachat-Realschule. Auf den Tisch kommt immer ein Vier-Gänge-Menü, immer ausgesucht vom sogenannten Koch des Abends. Der Koch dieses Abends ist Jörg Gressenbuch. Für das SÜDKURIER-Ostermenü hat er vor allem darauf geachtet, dass die Zutaten leicht zu beschaffen, die Gerichte gut nachzukochen sind und trotzdem ein bisschen was Außergewöhnliches dabei ist.

Das Außergewöhnliche an diesem Abend schabt Arthur Erhard gerade im hinteren Teil der Küche von einem Esslöffel und lässt es in heißes Wasser fallen. Brotknöpfle sollen es mal werden, entdeckt hat Erhard das eigentlich uralte Rezept durch Zufall. Das Geheimnis: Unter den Spätzleteig kommen geschlagenes Eiweiß und geröstete Brotwürfel.

Aber auch die anderen sind nicht untätig: Jörg Gressenbuch zupft Majoran in die Füllung für den Kalbsrollbraten, Fabian Meßmer trennt Eier für die Erdbeermousse, Hermann Rieble und Erika Fink schälen Spargel und Fritz Ewald wartet, bis er das Blech mit dem Schafskäse, eingewickelt in Filo-Teig, in den Ofen schieben kann. „Ich koche unheimlich gerne und probiere unheimlich gerne aus“, sagt Erika Fink. „Darum hab ich mich auch riesig über die Einladung gefreut.“ Gerade schält sie noch den Spargel, später am Abend wird sie sagen: „Den Braten werde ich auf jeden Fall mal zuhause ausprobieren. Der Spargelsalat war auch gigantisch. Und auch gar nicht schwer zuzubereiten.“ Begeisterung auch an anderer Stelle. Die ersten Brotknöpfle können aus dem Wasser und Erhard sagt: „Die sind schön, die gefallen mir.“ Die größten schneidet er einmal längs durch, dann wird angerichtet. Wie zu jedem Gang wird auch zum Hauptgericht der passende Wein serviert.

Vier Stunden, nachdem die erste Tomate geschnitten und der erste Ofen vorgeheizt wurde, stehen vor sieben Köchen und drei SÜDKURIER-Lesern leere Dessert-Gläser, und die Zufriedenheit ist nicht nur den Gästen ins Gesicht geschrieben. SK-Leser Hermann Riedel bringt es wohl auf den Punkt, als er sagt: „Das ist doch das Tollste, in Gemeinschaft zu kochen.

“ Dann dreht er sich zu Christoph Jung, seines Zeichens Grand Maître unter den Kochbrüdern, und sagt: „Ich fühle mich so wohl in dieser Runde und frage mich, wie komme ich da rein.“ Französin Martine Kraus wird auf jeden Fall den Schafskäse im Filo-Teig ausprobieren – den hatten Roland Meßmer und Fritz Ewald als Gruß aus der Küche gereicht. Kraus lehnt sich im Stuhl zurück und sagt: „Es war einfach mehr als fantastisch.“



Die Rezepte zum Nachkochen:

Schinkenmus mit zweierlei Spargel

Die Zutaten: 2 Blatt weiße Gelatine, 150 g magerer gekochter Schinken, 3 EL Kraftbrühe, 100 g heller Kalbsfonds, 1/8 l Sahne, 200 g grüner Spargel, 200 g weißer Spargel, 2 EL Olivenöl, 2 EL weißer Sherry-Essig, Pfeffer, Salz, 1/2 Bund Kerbel.

Die Zubereitung:

1. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen.

2. Den Schinken würfeln, mit der Kraftbrühe mischen und pürieren.

3. Nach und nach die helle Kalbsgrundsoße unterrühren.

4. Die ausgedruckte Gelatine in einem war­men Wasserbad auflösen, mit einem Esslöffel Sahne verrühren und unter die Schinkenmasse mischen.

5. Die übrige Sahne steif schlagen, ebenfalls vor­sichtig unterheben und das Schinkenmus kühl stellen.

6. Den grünen Spargel waschen, nur am weißen Ende schälen und die Spargelenden abschneiden.

7. Den weißen Spargel ganz schälen.

8. Die holzigen Enden ebenfalls abschneiden. . Den weißen Spargel in kochendem Salzwasser ca 10 Minuten, den grü­nen Spargel ca 5 Minu­ten garen.

10. Beide Spargelsorten in eiskaltem Wasser abschrecken.

11. Öl, Essig sowie eine Prise Salz und Pfeffer mit­einander verrühren.

12. Den Kerbel verlesen, einige Blättchen für die Garnitur beiseitelegen, den übrigen Kerbel hacken und mit der Essig-Öl- Soße mischen.

13. Den abgetropften Spargel mit Kuchen­papier trockentupfen und mit der Salatsoße mari­nieren.

14. Von dem Schinken­mus mit einem Esslöffel Portionen abstechen und auf vier Teller verteilen.

15. Den Spargelsalat daneben platzieren und alles mit den Kerbelblättchen garnieren.



Geschmorte Kalbshaxe (Für 6 Portionen):

Die Zutaten: 3 El Fenchelsaat, 10 El Olivenöl, 4 kleine Knoblauchzehen, 300 g Zwiebeln, 120 g Möhren, 200 g Staudensellerie, 150 g Butter, 1 Kalbshaxe, (ca. 2 kg), 400 ml Kalbsfond, Pfeffer Salz, 300 ml Weißwein, 1 Gewürznelken,3 Lorbeerblätter, 1 Zweige Rosmarin, 2 Thymianzweige, 1 Tl Speisestärke, Außerdem Alufolie.

Die Zubereitung:

1. Fenchelsaat in einer beschichteten Pfanne ohne Fett rösten. Fenchelsaat abkühlen lassen, leicht andrücken und mit 4 El Öl im Mörser zerreiben. Knoblauch in feine Scheiben schneiden und mit 1 Prise Salz und 1 El Öl zur einer feinen Paste zerdrücken. Zwiebeln in feine Streifen schneiden. Möhren und Sellerie putzen, schälen und fein würfeln.

2. 2–3 El Öl und die restliche Butter in einem Bräter erhitzen. Die Kalbshaxe bei mittlerer Hitze 5–6 Minuten rundum braten, mit Salz und Pfeffer würzen und herausnehmen. Kalbshaxe mit dem Fenchelsaatöl einpinseln. Restliches Olivenöl in den Bräter geben, Zwiebeln darin 5–6 Minuten braten. Möhren und Sellerie zugeben und weitere 5–6 Minuten braten. Mit Wein ablöschen und stark einkochen. Knoblauchpaste, Nelke, Lorbeer, Thymian und Rosmarinzweig mit der Haxe in den Bräter geben und mit 400 ml kaltem Wasser (oder Kalbsfond) und dem Gemüseansatz auffüllen. Kalbshaxe zugedeckt im vorgeheizten Backofen auf der 2. Schiene von unten bei 160 Grad (Gas 1–2, Umluft nicht empfehlenswert) 1:30 – 2 Stunden garen, dabei ab und zu mit dem Fond begießen. Nach 1 Stunde den Deckel entfernen. Wenn sich das Fleisch ganz leicht vom Knochen lösen lässt, ist die Kalbshaxe gar. Kerntemperatur 70 – 75 Grad

3. Bräter aus dem Backofen nehmen, Kalbshaxe in Alufolie einwickeln und im ausgeschalteten Ofen warm halten. Sauce durch ein feines Sieb in einen Topf gießen und gut durchdrücken (ergibt 350 ml). Am einfachsten ist es, die Sauce anschließend zum Entfetten in ein Fettkännchen zu geben.

4. Die Sauce einmal aufkochen, dann etwas einkochen. Erst jetzt, wenn es nötig ist, mit etwas Salz nachwürzen. Sauce mit der in wenig Wasser angerührten Speisestärke binden und 2–3 Minuten schwach kochen lassen. Die Sauce vor dem Servieren nochmals aufkochen, dann kalte Butter nach und nach mit einem Schneebesen einrühren.

5. Haxe aus der Folie nehmen und das Fleisch vom Knochen lösen. Das Fleisch vor dem tranchieren sorgfältig putzen: dazu Haut, Fett, die dicke Sehne oder Knorpel entfernen. Dann die Haxenstücke quer in Scheiben schneiden und mit etwas Sauce auf vorgewärmten Tellern servieren.

6. Wenn Sie es deftig mögen, probieren Sie die bayerische Variante: nehmen Sie Kümmel statt mediterraner Kräuter und 300 ml Malzbier statt Wein: es hat einen deutlichen Karamellgeschmack, wird aber beim Kochen nicht bitter. Kräftiger wird die Sauce, wenn Sie zusätzlich ein paar Kalbsknochen mit der Haxe zusammen anbraten. Aus dem Bräter heben lässt sich die Haxe besonders gut, indem Sie eine Gabel in die Knochenöffnung stecken. Binden Sie die Sauce zuerst mit Stärke, dann mit Butter. So gerinnt die Butter nicht, wenn Sie die Sauce am nächsten Tag wieder aufkochen. Das Fleisch ist dann gar, wenn es sich gut vom Knochen lösen lässt. Das Knochenmark können Sie, wenn Sie mögen, am Ende der Garzeit mit einem Löffel aus dem Knochen schaben, unter die kochende Sauce pürieren und durch ein feines Sieb streichen. Das hebt den Eigengeschmack und bindet die Sauce zusätzlich.

Gefüllte Kalbsbrust (für 4 – 6 Portionen)

Die Zutaten: Küchengarn, 80 g Weißbrot, 3 Stiele Oregano, 3 Stiele glatte Petersilie, 2 Stiele Majoran, 3 Schalotten, 50 g getrocknete Tomaten, 50 g getrocknete Cranberrys, 100 g eingelegte Kapern, 1 Ei Gr. M, 50 ml Portwein, 800 g-1 kg Kalbsbrust am Stück (ohne Knochen), Salz, Pfeffer, 3 EL Erdnussöl, (oder Rapsöl), 100 ml Weißwein, 100 ml Geflügel-/Kalbs- oder Gemüsebrühe.

Die Zubereitung:

Backofen auf 160 Grad (Umluft: 150 Grad) vorheizen.

Die Füllung: Brot in kleine Würfel schneiden. Kräuterblättchen abzupfen. Schalotten abziehen, würfeln, Getrocknete Tomaten klein schneiden.

Brot, Kräuter Schalotten, getrocknete Tomaten, Cranberrys, Kapern und Ei in eine Schüssel geben. Mit Portwein beträufeln und alles gründlich miteinander vermengen.

Fleisch mit einem scharfen Messer horizontal bis auf ca. 5 cm durchschneiden, aufklappen, etwas flach klopfen und kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. Die vorbereitete Füllung daraufgeben, das Fleisch von der längeren Seite her zusammenrollen und mit Küchengarn umwickeln bzw. festbinden. Man kann sich natürlich auch eine Tasche in die Kalbsbrust schneiden (oder schneiden lassen) und diese dann füllen. Für die Füllung kann auch ein Teil des Brotes durch etwa 100 g Kalbsbrät ersetzt werden.

Erdnussöl in einer großen Pfanne erhitzen, Rollbraten bei starker Hitze darin rundum anbraten. In einem Topf Wein und Brühe erhitzen. Braten auf ein tiefes Backblech oder in einen großen Bräter setzen, den heißen Fond angießen. Fleisch im vorgeheizten Ofen in ca. 2 Stunden weich garen. Braten herausheben, in Alufolie wickeln, 10 Minuten ruhen lassen. Fonds warm halten.

Tipp: Für die Soße kann natürlich der gleiche Ansatz gemacht werden, wie bei der Kalbshaxe.

Brotspätzle (für 4 Personen)

Die Zutaten: 6 Eier, Salz, 350 g Mehl, 50 ml kohlensäurehaltiges Mineralwasser, 2 EL Butter.

Die Zubereitung:

1. Eier in einer großen Schüssel verquirlen, salzen. Mehl und Mineralwasser dazugeben. Mindestens fünf Minuten kräftig mit einem Kochlöffel (am besten mit Loch) zu einem glatten Teig verschlagen, bis er Blasen wirft.

2. Brotwürfel (für 4 Personen): 1½ altbackene Brötchen, 4 EL Butter, 1 Zwiebel, ½ Bund Petersilie, 2 EL Öl, Salz

3. Brötchen klein würfeln und in zwei Esslöffel Butter in einer Pfanne bei mittlerer Hitze knusprig rösten. Zwiebel ebenfalls fein würfeln. Petersilie fein hacken. Zwiebeln glasig braten. Petersilie untermischen. Spätzleteig Brotwürfel zum Spätzleteig geben und unterheben. Reichlich Salzwasser in einem hohen Topf aufkochen. Den Teig mithilfe eines Esslöffels portionsweise abstechen und ins heiße Wasser gleiten lassen. Bei mittlerer Hitze drei Minuten gar ziehen lassen. Mit einer Schaumkelle herausnehmen und abtropfen lassen. Brotknöpfle in Butter knusprig braun anbraten.

Glasiertes Gemüse

Für das glasierte Gemüse werden Karotten, Pastinaken und/oder anderes Gemüse der Saison, wie Broccoli oder Romanescu in Stifte oder Röschen geschnitten, kurz blanchiert und kurz vor dem Servieren nochmals in Butter geschwenkt. Wird dem Gemüse dabei etwas Zucker hinzugefügt, bekommt es außerdem einen appetitlichen Glanz.

Erdbeer-Rhabarber- Tiramisu



Die Zutaten (für 6 Portionen):

Für das Kompott: 300 g Rhabarber, 1/2 Vanilleschote, 2 EL Zucker 100 ml Orangensaft.

Für die Erdbeer-Mousse: 200 g Schlagsahne 3 Blatt Gelatine, 220 g Mascarpone, 2 TL Zitronensaft 2 Eigelb (Größe M), 70 g Zucker, 300 g Erdbeeren (frisch oder tiefgekühlt).

Außerdem: 125 ml Vin Santo (italienischer Dessertwein), 250 ml Orangensaft, 150 g Löffelbiskuits, 6 EL geraspelte Schokolade.

Die Zubereitung:

1. Rhabarber putzen und quer in ca. 5 mm dicke Stücke schneiden. Mark aus Vanilleschote herausschaben.

2. Zucker mit 1-2 EL Wasser in einem Topf aufkochen und karamellisieren. Mit Orangensaft ablöschen (Vorsicht, es spritzt!).

3. Vanillemark samt Schote und den Rha­barberstücken in den Topf geben. Rhabarber zugedeckt bei mittlerer Hitze in ca. 10 Minuten dunsten. Falls noch Flüssigkeit im Topf ist: Den Sud bei großer Hitze einkochen lassen. Vanilleschote entfernen. Rhabarber erkalten lassen.

4. Sahne steif schlagen. Gelatine einweichen. Mascarpone mit Zitronensaft glatt rühren. Eigelbe und Zucker in einer Metallschüssel verrühren.

5. In einem Topf wenig Wasser zum Kochen bringen und eine große Schüssel mit eiskaltem Wasser bereitstellen. Eigelb-Zucker-Mischung auf den Topf mit dem kochenden Wasser setzen und in etwa 5 Minuten dickschaumig schlagen (nicht kochen lassen, sonst gerinnt das Eigelb).

6. Gelatineblätter abtropfen lassen und einzeln in der heißen Masse auflösen. Erdbeeren pürieren und unter die Eiercreme ziehen.

7. Die Schüssel mit der Creme ins eiskalte Wasser setzen, Creme unter gelegentlichem Rühren abkühlen lassen. Mascarpone unter die Mousse heben. Zuletzt Sahne unterheben.

8. Vin Santo und Orangensaft mischen, die Löffelbiskuits kurz darin eintauchen. Den Boden der Gläser (oder der Form) mit Biskuits auslegen.

9. Die Hälfte des Rhabarberkompotts auf den Biskuits verteilen, dann die Hälfte der Erdbeer-Mousse daraufgeben. Je zweite Hälfte Kompott und Mousse darauf schichten, Mousse mit Schokoraspeln bestreuen und vorm Servieren Tiramisu im Kühlschrank mindestens 4 Stunden durchziehen lassen.