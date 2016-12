VS-Villingen Zu Fuß von Oberstdorf nach Meran

Schüler des Gymnasiums am Romäusing lassen ihre Alpenüberquerung Revue passieren

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Romäusring präsentieren die Höhepunkte ihrer Alpenüberquerung. Fünf Monate nach ihrer Wanderung frischten die Schülerinnen und Schüler des Seminarkurses Alpen ihre Erinnerung an die fast neuntägige Tour auf, die sie mit ihren Lehrern Karin Haß und Jochen von der Hardt unternommen hatten. Dabei zeigten sie ihrem Publikum Bilder, berichteten von den einzelnen Tagen und erzählten Anekdoten, die sie auf der Wanderung in Tagebüchern festgehalten hatten.

Als etwa die Wanderer auf der Memminger Hütte erfuhren, dass sie nicht in der Hütte selbst, sondern außerhalb im ungeheizten Winterlager untergebracht werden sollten, war die Aufregung kurzzeitig groß, wider Erwarten fror jedoch niemand in diesem von den Jugendlichen später liebevoll als „Ziegenstall“ bezeichneten Lager. In der Zamser Skihütte, der dritten Station, konnten alle die erste warme Dusche genießen, und nach der Braunschweiger Hütte nahm die Außentemperatur ohnehin im Stundentakt zu.

Dies sind Erlebnisse und Erfahrungen, die die Jugendlichen nicht zu ihren alltäglichen zählen dürften und vielleicht daher umso wertvoller sind: Unterwegs sein in Funklöchern, Verzicht auf jeglichen Komfort, Durchhalten, weil die nächste Hütte erreicht werden muss. Dass man dabei so viel Spaß haben kann – wer hätte das gedacht?