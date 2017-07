Villingen-Schwenningen Zittern um das CVJM-Hüttle

Marode Rohre könnten das Aus für das Freizeitheim bedeuten. Nun hoffen die Verantwortlichen auf ein Entgegenkommen der Stadtwerke.

Villingen-Schwenningen (häm) Freude und Sorgen liegen nahe beieinander für den Christlichen Verein junger Menschen (CVJM) Schwenningen, der am Wochenende seinen 130. Geburtstag feiert. Das vereinseigene CVJM-Hüttle an der Weilersbacher Straße steht vor einer großen finanziellen Bewährungsprobe. Bereits diesen Winter könnte die Einrichtung mit ihren 43 Betten insolvent sein.

Nicht die wirtschaftliche Auslastung sorgt beim ehemaligen Schwenninger Pfarrer Dieter Brandes, einer von drei Vorsitzenden des Vereins, für Bauchweh: "Mir liegen keine aktuellen Zahlen vor, aber wir liegen hier bei etwa der durchschnittlichen Bettenauslastung eines Hotels, um die 40 Prozent." Zahlreiche nationale und internationale Gruppen sind im Hüttle regelmäßig zu Gast. Die Hütte als solche trägt sich selbst.

Nun könnte eine marode Wasserleitung das finanzielle Aus bedeuten. Bereits beim Bau des zweistöckigen Freizeitheimes mit Richtfest von 1959 war es ein Kraftakt, die Wasserversorgung vom nahegelegenen Wasserhochbehälter auf der Schillerhöhe sicherzustellen. Seitdem verwittert die Installation im Erdreich, die Wasserleitung hat wohl das Ende ihrer technischen Nutzungsdauer erreicht. Vergangenen Winter war dreimal Rohrbruch zu vermelden. Eine unglückliche, geographische Lage lässt die Erneuerungskosten von mindestens 100 000 Euro in für den Verein unerschwingliche Höhen gleiten.

Da das Gelände nicht mehr auf städtischen Grund gelegen ist, hat der CVJM-Verein keinerlei Anspruch auf eine Erneuerung der Leitung durch die Stadtwerke VS. Man stehe jedoch mit den Stadtwerken in Verhandlung. "Es gibt einen Präzedenzfall. In einer ähnlichen Situation gab es ein Entgegenkommen seitens der Stadtwerke gegenüber den katholischen Pfadfindern in Villingen, die erhielten einen Sonderanschluss", so Brandes. Eine komplette Erneuerung der Leitung vom Wasserbehälter aus sei auch nicht vonnöten, durch das Anbringen eines separaten Anschlusses könne man in der Nähe verlaufende Leitungen anzapfen. Eine deutliche Kostenreduktion wäre die Folge, bis zu 40 000 Euro könne der Verein aus eigenen Mitteln erbringen. "Sollte das Hüttle verschwinden, würden neben den christlichen Pfadfindern auch die vielen Schulklassen, die bei uns zu Besuch sind, einer wichtigen Unterbringung in Schwenningen verlustig gehen", sagt Brandes.

Der CVJM Schwenningen feiert seinen 130. Geburtstag am Sonntag, 23. Juli, auf dem Hüttle-Gelände in der Weilersbacherstraße 1. Ab 10.30 Uhr startet man mit einem Gottesdienst. Neben Spiel und Spaß für Jung und Alt und Verpflegung wird der Priester Gabor Bancea um 13.30 Uhr einen Vortrag zu Transsilvanien halten. Den musikalischen Part übernimmt der Sänger und Liedermacher Marius Müller aus VS ab 14 Uhr mit einem Konzert.