Zielplanung für 2017: Was sich in der Doppelstadt verändern könnte

Eine externe Beratungsfirma hat im Auftrag der Stadt eine strategische Zielplanung erstellt. Diese soll künftig als Grundlage für die Haushaltskonsolidierung dienen. Nicht alle Vorschläge könnten dabei auf Begeisterung stoßen: Unter anderem könnten künftig Parkplätze knapp und Parkgebühren höher werden.

150 Seiten umfasst die strategische Zielplanung für die Stadt Villingen-Schwenningen, die am Freitag erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Am Tag zuvor wurde sie der Verwaltung präsentiert. "Der ein oder andere Amtsleiter hat gezuckt bei der ein oder anderen Empfehlung", sagt Dirk Greskowiak, Bereichsleiter bei der Kommunalen Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) mit Sitz in Köln, die das Papier im Auftrag der Stadt erstellt hat. Das Beratungsunternehmen hat unter anderem auch Zielplanungen für die Städte Konstanz, Aachen und Leipzig angefertigt. 230 000 Euro kostet das Konzept. Am Ende erhofft sich die Stadt VS davon eine Einsparung im Haushalt von zwei Millionen Euro pro Jahr.

Die Methode: Als Grundlage für die Zielplanung dienten KGSt die Ergebnisse aus Befragungen sämtlicher Interessensgruppen wie Unternehmen, Bürger, soziale Einrichtungen, Vereine oder auch Handwerkskammer und Gewerbeverband. Insgesamt vier Kernelemente wurden definiert: Wirtschaft, Bürger, Daseinsvorsorge (darunter fallen unter anderem soziale Leistungen) und Nachhaltigkeit. Um diese Punkte herum werden die Handlungsempfehlungen aufgebaut.

Das Papier soll, so der Plan, als Grundlage dienen für die spätere Haushaltskonsolidierung. Wie ein Sieb soll es unter die Vorschläge bei den Haushaltsberatungen gelegt werden und durch kommt nur der Vorschlag, der sich mit den vorher festgelegten Zielen deckt beziehungsweise diese fördert.

Insgesamt wurde 35 Handlungsempfehlungen erarbeitet. Alle offen für den politischen Diskurs. In einem gewissen Maß jedenfalls. "Es ist kein Wohlfühlpapier", das sagen Greskowiak und OB Kubon immer wieder. "Wir haben es nicht jedem recht gemacht." Und: Es ist ein Gesamtkonzept. Als Solches müsse es auch bestehen bleiben, so Greskowiak. Und der ein oder andere Vorschlag könnte durchaus polarisieren.

Gesamtkonzept Mobilität: Auf dem Flipchart im Besprechungsraum im Rathaus steht eine große Eins vor dem Thema Mobilität. "Es wurde von allen befragten Gruppen als wichtig erachtet", sagt Greskowiak. Daneben steht: "Förderung des Öffentlichen Nahverkehr zulasten des Autoverkehrs". Denn, so die Berater in ihrem Papier, in einem attraktiven Nahverkehrsangebot liege die Zukunft für Villingen. Verbessern müsste sich vor allem die Taktung zwischen den beiden Stadtbezirken sowie die Anbindung der Ortschaften an die Stadt. Mit einem Ausbau des ÖPNV könnte nicht zu letzt dem Punkt Nachhaltigkeit und Umweltschutz genüge getan werden. Wie eine solche Stärkung aussehen könnte? Für Greskowiak gibt es da nur eine Antwort: Die Stadt muss das Autofahren unattraktiv machen. "Es muss weniger Parkplätze geben und die Parkgebühren müssen angehoben werden." Was auf den ersten Blick erschrecken mag, kann sich als Gewinn erweisen, wenn denn der Nahverkehr so ausgebaut wird, dass auf das Auto getrost verzichtet werden kann.

Wirtschaft: Hier empfiehlt die KGSt die Einrichtung eines "Innovationscenters Villingen-Schwenningen" als sogenannter Think Tank. Vertreter aus Unternehmen, Hochschulen, IHK, HWK, weiterführenden Schulen sollen wirtschaftliche Herausforderungen für die Stadt vordenken und frühzeitig innovative und kreative Lösungsstrategien entwickeln.

Hier empfiehlt die KGSt die Einrichtung eines "Innovationscenters Villingen-Schwenningen" als sogenannter Think Tank. Vertreter aus Unternehmen, Hochschulen, IHK, HWK, weiterführenden Schulen sollen wirtschaftliche Herausforderungen für die Stadt vordenken und frühzeitig innovative und kreative Lösungsstrategien entwickeln. Kultur: Hier sollen Schwerpunkte im Angebot gesetzt werden. Aus Sicht der KGSt sollte es "weniger um das Vorhalten eigener, städtischer Angebote gehen". Stattdessen schlagen die Berater vor, mehr auf das Engagement der Bürger in diesem Bereich zu setzten.

Hier sollen Schwerpunkte im Angebot gesetzt werden. Aus Sicht der KGSt sollte es "weniger um das Vorhalten eigener, städtischer Angebote gehen". Stattdessen schlagen die Berater vor, mehr auf das Engagement der Bürger in diesem Bereich zu setzten. Freizeit und Sport: Die Sportförderung soll künftig zielgruppenorientiert ausgerichtet werden. Zu diesem Zweck sollte auch die indirekte Förderung zugunsten einer auszugestaltenden direkten Vereinsförderung aufgegeben werden.

Das gesamte Papier ist auch auf der Internetseite der Stadt VS abrufbar.

Der Zeitplan: Vier Wochen haben die Verwaltung und der Gemeinderat nun Zeit, ihre Meinung, Vorschläge oder Ideen zu dem Papier zu formulieren. Die KGSt wird die Rückmeldungen bewerten und gegebenenfalls das Papier nochmals in manchen Punkten verändern. In seiner Sitzung am 15. März soll der Gemeinderat dann über die endgültige strategische Zielplanung abstimmen. Noch vor der Sommerpause soll der Haushalt mittels der Zielplanung beschlossen werden.

Neue Rolle für den Oberbürgermeister

In dem Papier legen die Berater auch eine Handlungsempfehlung für die Optimierung der Verwaltung vor. Unter anderem geht es um einen neuen Stellenzuschnitt für den OB und eine Neuordnung der obersten Abteilungen der Stadtverwaltung.