VS-Villingen Zehnter Kunsthandwerkermarkt: Rund 70 Aussteller sind dabei

Sehr begehrt waren die Standplätze für den Kunsthandwerkermarkt am 1. und 2. Juli im Villinger Kurgarten. Schon im Februar waren die Plätze ausgebucht. Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen.

Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli, entsteht im Villinger Kurpark, nun bereits zum zehnten Mal, eine Flaniermeile mit einer großen Vielfalt aus Kunst und Handwerk an rund 70 Ständen. Organisiert wird der Kunsthandwerkermarkt von der freien Kunsthandwerkervereinigung VS-Mosaik in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH (WTVS). Eröffnet wird der Markt am Samstag um 13 Uhr, der anschließend bis 18 Uhr geöffnet hat. Am Sonntag geht es dann von 10 Uhr bis 17 Uhr weiter. Der Eintritt ist frei.

Der Markt ist nicht nur bei Gästen, sondern auch bei den Kunsthandwerkern äußerst beliebt: "Der Bewerbungsandrang von Ausstellern war noch nie so groß wie in diesem Jahr. Bereits im Februar lagen mehr Bewerbungen vor, als Plätze vergeben werden konnten. Der Beliebtheits- und Bekanntheitsgrad der Veranstaltung reicht mittlerweile bis in die Schweiz", freut sich Gabriele Spiegelberg, Vorsitzende von VS-Mosaik.