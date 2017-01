VS-Villingen Zaunkunst wird vermisst

„Wir wollen bleiben“, lautet die zentrale Forderung der Asylbewerber in der Erstaufnahmeeinrichtung an der Dattenbergstraße. Mit einer Fortsetzung des Projekts „Zaunkunst“ wollen die Bewohner auf vier Plakaten aus Bettlaken, angebracht am Schutzzaun der Einrichtung, für ein Bleiberecht argumentieren. Über Nacht waren die Plakate allerdings schon wieder verschwunden.

Die schwierigen Lebensverhältnisse in ihren Heimatländern sollten hier geschildert werden. Die vier Plakate hielten sich jedoch nicht lange an ihrem Bestimmungsort, am nächsten Morgen waren sie nicht mehr aufzufinden. „Ob es der Wind in der stürmischen Nacht war oder diese absichtlich abgehängt wurden, wissen wir nicht. Da sie nicht mehr aufzufinden sind, gehen wir davon aus, dass sie vorsätzlich entfernt wurden“, hieß es von Seiten der Diakonie.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Hans-Ulrich Manz von der Sozial- und Verfahrensberatung der Diakonie einen Mal- und Zeichenworkshop für die Bewohner ins Leben gerufen. Die Bilder präsentierte man im September im Rahmen des ersten Zaunprojekts. Unter diesem Slogan arbeitet auch das Team SOS (Selbstorganisierte Schule) an der Erstaufnahmeeinrichtung. Wer bleiben will, der muss mit Ehrgeiz und Initiative ein Bekenntnis ablegen, zu einer Gesellschaft dazugehören zu wollen. Das Problem: das Leben der knapp 240 Heimbewohner ist ob der ungeklärten Bleibeverhältnisse in der Schwebe.

Ohne vorläufige Anerkennung auf ein Bleiberecht gibt es keine Deutschkurse, eine Arbeitserlaubnis ohnehin nicht. „Die könnten jetzt entweder den ganzen Tag schlafen und essen oder aktiv etwas tun“, sagt Manz. Acht Asylbewerber, teils mit Hochschulbildung, sind als Lehrer tätig. „Wir wollen hier aus dem Lager-Koller raus“, so Manz. Das SOS-Team sucht Unterstützung von Unternehmen, Bürgern und sozialen Organisationen, die den Asylbewerbern Praxis verschaffen könnten.