Zahl der Spielhallen in VS könnte bald drastisch schrumpfen

Neue Gesetzeslage mit strengen Regeln: Stadt befürchtet eine große Klagewelle, da verbindliche Richtlinien fehlen

Villingen-Schwenningen – 31 Spielhallen gibt es in der Doppelstadt, durch eine Änderung der Gesetzeslage könnten es in Zukunft deutlich weniger sein. Bürgeramtsleiter Ralf Glück informierte die Gemeinderäte am Mittwoch über die aktuelle Lage und die schwierige Situation der Stadt, zu entscheiden, welche Spielhallen schließen müssen.