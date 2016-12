Villingen-Schwenningen Zäsur bei der Narrozunft Villingen: Zunftmeister Joachim Wöhrle wird gebührend verabschiedet

Letzte Amtshandlung nach zwölf Jahren erfolgt bei der Hauptversammlung am 5. Januar. Anselm Säger wird als Nachfolger vorgeschlagen. Eine neue Brunnenfigur steht zur Fasneteröffnung am 6. Januar im Fokus.

Bei der Historischen Narrozunft Villingen steht eine Zäsur ins Haus: Nach zwölf Jahren als 1. Zunftmeister gibt Joachim Wöhrle dieses Amt ab, bei der Generalversammlung am Donnerstag, 5. Januar 2017, 20 Uhr, in der Neuen Tonhalle in Villingen, wird ein Nachfolger gewählt.

Der Zunftrat schlägt Anselm Säger als neuen 1. Zunftmeister vor. Joachim Wöhrle wird bei der Generalversammlung gebührend verabschiedet, gleichzeitig wird er zum Ehrenzunftmeister ernannt. Neben dieser wichtigen personellen Veränderung stehen auf der Tagesordnung der Generalversammlung under anderem weitere Wahlen, diverse Berichte und Ehrungen verdienter Mitglieder. Es gibt eine unterhaltsame Einlage, die Stadt- und Bürgerwehrmusik liefert den musikalischen Rahmen. Nach dem offiziellen Teil wird erstmals die Narrozeitung 2017 verkauft.

Traditionell wird die Historische Fasnet in Villingen dann am 6. Januar eröffnet. Zuerst steht um 16 Uhr die Eröffnung der Jaagschen Puppenausstellung im Franziskaner Museum an. In diesem Jahr widmen sich die Figuren von Ingeborg Jaag dem Thema Narrentreffen und verweisen damit auf die große närrische Begegnung der Zähringerstädte Ende Januar in Villingen. Die Veranstaltung im Franziskanermuseum ist öffentlich.

Um 18 Uhr marschieren Zunftrat gemeinsam mit der Stadt- und Bürgerwehrmusik am Riettor Richtung Obere Straße ab. Vor dem Narrobrunnen steht die Miliz der Bürgerwehr Spalier, um nicht nur die närrischen Repräsentanten, sondern vor allem die neue Narrobrunnenfigur zu begrüßen. Die wurde ja bekanntlich von dem in Köln lebenden, aus Villingen stammenden Künstler Thomas Straub aus Bronze geschaffen und ersetzt die in die Jahre gekommene Holzfigur. Der neue Brunnenarro wird kurz nach 18 Uhr feierlich enthüllt. Zum ersten Mal erklingt dann im neuen Jahr der Narromarsch. Ansprachen des Zunftmeisters, des Oberbürgermeisters sowie des Künstlers Thomas Straub folgen, eh Wueschtvater Roland Weißer Wueschtsprüchle vorträgt.

Freibier am Brunnen

Aus Anlass der neuen Brunnenfigur hat die Narrozunft ein Bierglas mit dem Motiv des Brunnennaros anfertigen lassen. Dieses wird nach der offiziellen Einweihung zum Preis von drei Euro verkauft und bei Bedarf auch gleich mit Bier gefüllt. Und zwar mit Freibier, von dem die Zunft 400 Liter geordert hat.