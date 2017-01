Villingen-Schwenningen Zähringertreffen in Villingen steht in den Startlöchern

Zähringertreffen in Villingen steht in den Startlöchern

Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Neue Sicherheitsmaßnahmen werden in der Innenstadt umgesetzt

Die letzten Vorbereitungen sind abgeschlossen und Helfer und Organisatoren stehen in freudiger Erwartung. Einem gelungenen Start des Zähringer Narrentreffens mit erhofften 10 000 Mitfeiernden steht eigentlich nichts mehr im Weg. Eine so großes Anzahl von Menschen erfordert aber auch Sicherheitsvorkehrungen. Für das Wochenende sind deswegen in der Innenstadt einige Neuerungen in diesem Bereich geplant.