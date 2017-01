Zähringerfest: Die ganze Stadt ist keine Bühne

Das Zähringerfest und der stille Groll der Aktiven, da angekündigte City-Bühnen wieder gestrichen sind

Es rumort bereits kräftig, doch es ist nicht der Fasnetgoascht, der sich hier frühzeitig vor den hohen Tagen bemerkbar macht. Es ist eine Mischung aus Kopfschütteln, Verzweiflung, unterdrücktem Ärger, was sich jetzt bei etlichen Aktiven in den Vereinen vor dem Zähringerfest breitzumachen beginnt. Auslöser ist ein gut gemeinter Verzicht des Organisationskomitees.

Darum geht’s: Angekündigt war für das Wochenende des 28. und 29. Januars dies: „Auftritte und Unterhaltung durch Gruppen auf Bühnen.“ Überall in der Stadt sollten die Vereine ihr Brauchtum präsentieren, die Bühnen sollten von der Patenkompanie kommen – eine Maßnahme, die nun aber gestoppt ist, wie Cheforganisator Joachim Wöhrle aus dem Rathaus auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigt.

Der Plan war schön: Am Zähringerkreuz vor der Drogerie Butta war ein solches Großpodest vorgesehen und sogar in der Färberstraße beim Gasthaus Ott. Die würdigen Bühnen wird es nun nicht geben. Es ist nur eine einzige derartige Präsentationsfläche vorgesehen. Am Riettor wird dem eigens getexteten Theaterspiel diese herausgehobene Position zuteil.

Alle anderen Auftritte müssen nun, wie Joachim Wöhrle weiter erklärt, auf der Straße stattfinden. Direkt auf dem Pflaster oder Asphalt, keine erhabene Position für die Akteure. „Stattdessen wird an jedem dieser Aktionspunkte ein Moderator vor Ort sein“, sagt Wöhrle jetzt weiter. Dieser sei sogar mit einem Megaphon ausgestattet. So wolle man „das Problem der Stromversorgung umgehen“, erklärt Wöhrle.

Von dem Aufstellen der Bühnen habe man wieder Abstand genommen, weil der „Aufwand als zu groß“ (Wöhrle) erschienen war. Außerdem verstopften die massiven Vorrichtungen ja auch die Straße, behinderten vielleicht sogar die Umzüge, sagt der Zähringerfest-Chef-Koordinator weiter. Im Programmheft liest sich das anders: „Bühne drei, Färberstraße“, heißt es da bespielsweise.

Dass bei den vielen Aktiven des Festes ganz andere Gründe für den Ausfall der City-Bühnen herumgereicht werden, weiß natürlich auch Joachim Wöhrle. In den Reihen der Villinger Fastnachtsvereine, die mit viel Schwung und Bürgerstolz hinter dem Ereignis stehen, ist man vielfach davon überzeugt, dass es Sicherheitsgründe sind, weshalb die Bühnen nun doch nicht über die Stadt verteilt platziert werden. „Wieso auch sonst kündigt man Bühnen im Programmheft an und stellt dann nur eine auf“, schnieft verächtlich einer dieser engagierten Schaffer im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Dass die vielen Vereine, die über Wochen Beiträge für die Zähringerfest-Bühnen einstudiert haben, nun auf der Straße landen, empfinden manche Villinger aus dem weiteren Kreis des Organisationsteams gar „als Schande“, wie sich einer aus dieser Gruppe äußert. „Die Fasnet wird kaputt organisiert“, schimpft eine Frau, die seit Wochen mit Festvorbereitungen in ihrem Verein zugange ist.

Der Umstand, dass die schönen Brauchtums-Präsentationen nun von der Straße aus gezeigt werden, hat man in den Teams längst geschluckt. So, wie man dort vieles und alles schluckt, im Prinzip zwölf Monate lang. Fasnet isch s´ganz´Johr, heißt es ja immer schon bewusst vieldeutig.

Dass immer mehr Auflagen den Vereinen angehängt werden, das sei das eine, sagt einer. Dass man aber nun die aktive Bürgerschaft, die sich beim Zähringerfest einbringen wird, auf die Straße stellt und ihnen die Bühne verweigert, das wird vielfach „einfach als bitter“ empfunden. Dass dies überwiegend auch Gastgruppen aus den Zähringerstädten trifft, finden Eingeweihte unfassbar. „Das ist doch wieder typisch VS“, schimpft es.

Joachim Wöhrle weist den Verdacht, dass Sicherheitsgründe der wahre Auslöser für das Streichen der City-Bühnen sein könnten, entschieden zurück. „Das Bürgeramt kann da gar nichts dafür“, nimmt er den Generalverdacht von Ralf Glück. Der Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung hat zunehmend in Fällen wie diesen den undankbaren Platz auf dem heißen Stuhl.

60 Gruppen, 5000 Hästräger und dazu ein engagiert beschriebenes Booklet: „Feiert! Fastnacht einmal ganz anders“, schallt es ziemlich breitspurig aus dem Programmheft zum Zähringerfest. „Salü, Gruezi und Hallo“, heißt es völkerverbindend weiter aus dem Heft. Besonders nett: Die Sprachführerseite für Zugereiste und andere Gäste: „Furztrocken“ wird hier mutig als staubtrocken übersetzt. „Päpere“ wird stilecht nicht als Musikinstrument sondern als „Alkohol trinken“ erklärt.

Für den kollektiven Villinger Fasnetgoascht spricht: Es freuen sich trotzdem alle auf das Wochenende: Es gilt als nicht gänzlich ausgeschlossen, dass die Villinger Innenstadt doch noch die eine oder andere Spontan-Bühne verpasst bekommt. Narrenwitz ist unbremsbar, in Villingen, der Stadt der 1200 Möglichkeiten, sowieso.