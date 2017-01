VS-Villingen Zähringer Narrentreffen in Villingen: Was für ein Narrenspektakel

Zähringer Narrentreffen in Villingen: Was für ein Narrenspektakel

Ein Multimedia-Spektakel auf einer Riesenlandwand mit Theater, Show, Bildern und Musik: Die Eröffnung des Zähringer Narrentreffens begeistert tausende Besucher, die dichtgedrängt in der Rietstraße stehen und begeistert jubeln.

Die Innenstadt bebt und vibriert geradezu: Überall sind Musikgruppen unterwegs, dicht gedrängt stehen die Menschen am Straßenrand in der dunklen Nacht und warten auf den Beginn des Fackelumzugs. Die Eröffnung war eine faszinierende Show im Riettor mit Musik, Theater und Bildern und natürlich den gewohnt flapsig-spaßigen Witzen von Henry Greif und Gunter Schwarz. Übertragen auf einer riesigen Leinwand am Riettor konnten so alle Besucher die Show gut verfolgen, die von den Dörr-Brüdern mit ihren Gassenhauern eröffnet worden ist.

Die Stimmung ist ausgelassen, der Fasnetsgoascht ist eindeutig erwacht und im Narrendorf kocht die Stimmung bereits hoch. Jetzt warten alle gespannt auf den Beginn des Fackelumzugs, der von der Katzenmusik angeführt wird. Danach kann in den Stüble und im Narrendorf bis 4 Uhr und in den Kneipen bis fünf Uhr morgens gefeiert werden.



Alle Bilder vom Zähringerfest in Villingen: