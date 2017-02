Villingen-Schwenningen Wohnraumstudie: Single-Haushalte auf dem Vormarsch

Eine neue Wohnraumstudie für Villingen-Schwenningen liegt vor. Mehr und preiswertere Wohnungen sind nötig.

Vor größeren Herausforderungen steht die Stadt Villingen-Schwenningen, um den Wohnraumbedarf bis 2030 zu decken. Dies geht aus einer Studie hervor, die die Stadt in Auftrag gegeben hat.

Erstellt wurde die Studie unter dem Namen "Wohnraumstrategie Villingen-Schwenningen" vom Architektur- und Stadtplanungsbüro Pesch & Partner aus Stuttgart. Sie soll der Stadt Entscheidungshilfen bieten, um die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, damit der Wohnungsmarkt in VS in den nächsten 15 Jahren halbwegs ausgeglichen bleibt und keine Wohnungsnot eintritt. Zu den Zielen gehört auch die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, die derzeit noch in Unterkünften des Landkreises wohnen. Bis 2020 wurde für diese Gruppe ein Bedarf von 210 Wohnungen ermittelt.

Die Autoren der Studie gegen davon aus, dass die Bevölkerung der Doppelstadt von rund 82 000 Bewohnern bis 2020 auf rund 85 000 Einwohner ansteigen wird. Für Villingen prognostiziert die aktuelle Bevölkerungsvorausrechnung ein starkes Wachstum von plus 8,9 Prozent oder über 40 000 Einwohner im Jahr 2030. Für Schwenningen wird ein Minus von 1,2 Prozent auf rund 32 000 Personen erwartet. Die Einwohnerschaft der kleinen Stadtbezirke wird nach dieser Hochrechnung bis 2030 um 3,2 Prozent auf rund 11 000 sinken.

Stark beeinflusst wird der Wohnungsmarkt dadurch, dass es immer mehr Ein- und Zweipersonen-Haushalte gibt, während die Zahl der größeren Haushalte spürbar abnimmt. Die Studie geht davon aus, dass die Schaffung von neuem Wohnraum in VS aktuell deutlich unter dem Bedarf liegt. Von 2015 bis 2020 müssten rund 4000 neue Wohneinheiten geschaffen werden, tatsächlich aber würden nur 2000 bis 3000 tatsächlich gebaut. Statt 330 müssten jährlich rund 700 neue Wohneinheiten entstehen. In den Jahren von 2021 bis 2030 müssten jährlich 230 neue Wohneinheiten in VS entstehen, erwartet wird aber der Bau von nur 80 Einheiten im Jahr.

Die Autoren kommen zu folgenden Schlussfolgerungen: Der prognostizierte Rückgang der Altersgruppe der 25- bis 45-Jährigen und der Kinder unter zehn Jahren werde zu einer Reduzierung des Bedarfs an Einfamilienhäusern und größeren Wohnungen führen. Die Zunahme der Ein-Personen-Haushalte "wird weiter anhalten". Zu den künftigen Herausforderungen gehört nach Feststellung der Studie die "Bereitstellung ausreichend bezahlbarer Wohnungen" für Haushalte mit geringem Einkommen. Erforderlich seien daher bis ins Jahr 2020 jährlich rund 150 Wohneinheiten im mitpreisreduzierten Wohnungsbau, das seien 20 Prozent des jährlichen Neubaubedarfs.

Um eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt herzustellen, seien aber auch ausreichende Angebote im preislich höheren und mittleren Segment nötig. Dies könne dazu führen, dass Haushalte mit mittlerem Einkommen in höherwertige Wohnungen abwandern und so Wohnungen im unteren und mittleren Segment frei werden.