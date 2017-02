Villingen-Schwenningen Wohlfahrtsverband Vdk: Kampf für ein bisschen Gerechtigkeit

Der VdK bietet Unterstützung für sozial Schwache – auch in Villingen-Schwenningen. Dort sind 40 Ehrenamtliche für 3000 Mitglieder engagiert. Wie genau die Hilfe aussieht – ein Blick ins Büro des Ortsvorsitzenden.

Einen Satz, den Gerhard Labor, stellvertretender Vorsitzender des Ortsvereins und Kreisvorsitzender des Vdk, sehr selten sagt ist: "Ich kann Ihnen leider nicht helfen." Die meisten kommen zum Vdk, weil sie jemanden kennen, dem schon mal geholfen wurde. Die typischen Fälle sind: eine falsche Eingruppierung in die Pflegestufe oder im Grad der Behinderung, Probleme mit der Krankenversicherung, ein falscher Hartz IV-Bescheid. Zehn Prozent der Hilfesuchenden schickt Labor weiter zu ihrem Anwalt. Der einzige hauptamtliche Angestellte beim Vdk im Landkreis. Den Rest lösen sie selbst.

Labor hat ein Lieblingswort: "Widerspruch" lautet es. Gegen einen falschen Bescheid, gegen einen Bescheid, der einem nicht passt. Gewonnen wird dadurch Zeit. Vorausgesetzt man macht es richtig. Denn – und hier kommt Helmut Fuchs und sein Lieblingswort "Struktur" ins Spiel: "Die menschliche Struktur ist nicht auf die juristische ausgelegt", sagt Fuchs und meint: Die Leute kommen, vergessen einen Teil ihrer Unterlagen, sagen, das hab ich irgendwo, ich weiß nur nicht wo. Nicht selten werden Fristen versäumt, die es für Fuchs und Labor unmöglich machen, zu helfen.

Und manchmal können sie aus einem anderen Grund nicht helfen. Eine Alleinerziehende war zu ihm in die Beratung gekommen. In der Tasche einen Ablehnungsbescheid für ihren Hartz-IV-Antrag, darin steht, ihre Ersparnisse seien zu hoch. Um 2000 Euro. Das Geld hatte sie sich jahrelang mühsam angespart. Alles was Labor sagen konnte: "Nehmen Sie ihren Sohn, machen sie sich ein paar schöne Tage am Bodensee und kommen wieder, wenn sie 2000 Euro verbraten haben." Gesetz ist manchmal eben einfach Gesetz.

Es geht beim Vdk nicht um Leben und Tod. Es geht oft um vermeintlich kleine Beträge und es geht um ein bisschen Gerechtigkeit: Für einen Italiener hat er die Fahrkosten beim Finanzamt geltend gemacht – 300 Euro im Jahr – die er von Villingen in seine Heimat benötigt, um sich um seinen blinden und geistig behinderten Bruder zu kümmern. Gerhard Labor, 62 Jahre alt, arbeitet zwölf Stunden pro Woche für den Vdk, 545 persönliche Beratungsgespräche hat er im vergangenen Jahr geführt. Er geht auch mal mit aufs Amt oder zu Wiedereingliederungsgesprächen in Unternehmen. Aufgrund der hohen Nachfrage im vergangenen Jahr, haben sie seit kurzem einen weiteren Ehrenamtlichen in der Beratung. Labor ist gelernter Sozialarbeiter. Seit die Rehaklinik Irma in Bad Dürrheim insolvent wurde, ist er arbeitslos. Das war vor vier Jahren. Solange ist er jetzt beim VdK. Für ihn das schönste Gefühl: "Wenn die Leute nach einer Beratung rausgehen und sagen, es war zwar umfangreich, aber es hat sich gelohnt." Labor ist ein Mann der Details. Er kennt die Gesetzte, Regeln, Richtlinien und Sondervorschriften wie die Wochentage. "Ich muss aufpassen", sagt er, "dass ich die Leute nicht überfrachte".

Fuchs ist seit einem knappen halben Jahr neuer Vorsitzender und vor allem für die Organisation zuständig. Kürzlich haben sie eine zentrale Terminverwaltung eingeführt. "Man kann auch mit Kleinigkeiten was erreichen", sagt Fuchs. Er hat ein Sparschwein im Beratungsraum aufgestellt. Von dem Geld bezahlen sie jedem ihrer ehrenamtlichen Mitarbeitern einen Tagesausflug.

Labors Frau, seit 55 Jahren im Rollstuhl, ist eine der rund 15 Ehrenamtlichen, die unter anderem Telefon- und Besuchsdienste übernehmen. "Wer Geburtstag hat", sagt Fuchs, "bekommt ein Geschenk." Wer im Krankenhaus liegt, wird besucht. Was allen Ehrenamtlichen gemein ist: "Sie sind älter und haben schon ein Gebrechen", sagt Fuchs. Gehörlos, blind, Rollstuhlfahrer oder Diabetiker, kaum eine Beeinträchtigung, die nicht dabei ist. Zweimal im Monat gibt es zudem einen Senioren-Stammtisch.

Ob sie auf der Suche nach Ehrenamtlichen sind? "Immer", sagt Fuchs ohne eine Sekunde zu zögern. Er hat eine kleine Liste möglicher Ehrenamtlicher, nur: "Wenn jemand noch nie mit Sozialrecht zu tun hatte, wird es schwierig", sagt Labor. Fuchs hat inzwischen dafür gesorgt, dass der Vdk künftig zumindest in der Ehrenamtsbrochüre der Stadt geführt wird. Jeder Verein ist dort verzeichnet, nur der Vdk wurde übersehen.

Zum Wohl der Anderen