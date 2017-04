Villingen-Schwenningen Wöschhalde: Mehrere tausend Euro Schaden durch Fahrzeug-Vandalismus

Mehrere Autofahrer im Villinger Wohngebiet Wöschhalde werden eine Mordswut haben. Unbekannte haben dort mehrere Autos zerkratzt.

Laut Polizei haben unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag mutwillig den Fahrzeuglack an mehreren geparkten Autos im Bereich Egerstraße und Oderstraße in der Wöschhalde zerkratzt und so Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro angerichtet. Die Polizei Villingen (07721-6010) ermittelt nun wegen den begangenen Sachbeschädigungen und bittet um Zeugenhinweise.