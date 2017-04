VS-Villingen Wöschhalde: Jugendliche verursachen Feuer auf Spielplatz

Offenbar weil sie alte Kleidungsstücke in einem Sandkasten verbrannt hatte, lösten mehrere Jugendliche am Ostermontag einen Feuerwehreinsatz aus.

Mehrere Jugendliche haben am Ostermontag in einem Sandkasten auf dem Spielplatz Wöschhalde mehrere alte Kleidungsstücke angezündet und so für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Spaziergänger entdeckten kurz nach 19 Uhr die Flammen und sahen vier Jugendliche fluchtartig den Spielplatz verlassen.

Die nach der Mitteilung ausrückende Feuerwehr Villingen brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Durch das gelegte Feuer wurde die Holzumrandung des Sandkastens in Mitleidenschaft gezogen. Nun ermittelt die Polizei Villingen (07721 601-0) wegen der durch das gelegte Feuer begangenen Sachbeschädigung und bittet um weitere Hinweise zu den derzeit noch unbekannten Jugendlichen.