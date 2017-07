Villingen-Schwenningen Wirtschaftsförderin Behrens plant einen Tag der Macher

Stadträte diskutieren über den Jahresbericht der Wirtschaft und Tourismus GmbH, kleines Team erbringt vielfältige Leistungen

Villingen-Schwenningen (cho) FDP-Stadtrat Frank Bonath kommentierte in der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch die Leistung von Wirtschaftsförderin Beate Behrens folgendermaßen: "Es ist unglaublich, auf wievielen Hochzeiten sie mit ihrem kleinen Team unterwegs sind." Behrens gab bei der Vorstellung des Jahresberichtes einen Überblick über die Arbeit der Gesellschaft mit ihren zwei großen Bereichen Wirtschaft und Tourismus. Der Bericht wurde eintstimmig bei einer Enthaltung genehmigt. Eingangs machte Oberbürgermeister Kubon deutlich, dass Wirtschaftsförderung Geld kostet: "Das geht natürlich nicht ohne Defizit". Dieses liegt für das Jahr 2016 bei 1,016 Millionen Euro, die Bilanzsummer beträgt 3,205 Millionen Euro. Der Jahresfehlbetrag lag 2015 noch bei 805 000 Euro, das höhere Defizit sei auf die Kosten einer umfangreichen Betriebsprüfung zurückzuführen.

Insgesamt hat die Gesellschaft 2016 3,68 Hektar Flächen für 2,1 Millionen Euro verkauft. Ohne die Kooperation mit vielen Ämtern sei diese nicht möglich, verdeutlichte die Chefin der Wirtschaftsförderung. Die Stadt halte momentan noch 19 Hektar Fläche zum Verkauf vor, Beate Behrens erklärte: "Wir brauchen ganz dringend die Salzgrube II." Immens wichtig sei die Entwicklung kleiner Flächen: "Wenn sie uns diese Flächen geben, können wir noch erfolgreicher sein", so ihr Appell. Wichtig sei auch der zügige Breitband-Ausbau: "Liefern wir kein Breitband, hängen wir unseren Standort ab", so Beate Behrens. Insgesamt hat Behrens mit ihrem Team 367 Unternehmen und Investoren betreut in Sachen Ansiedlung oder Erweiterung. Größter Fisch an der Angel war IMS Gear aus Donaueschingen, die in der Salzgrube acht Hektar Fläche gekauft haben. "Die Verträge haben wir im Frühjahr unterschrieben."

Im September plant Beate Behrens als neue Aktion einen "Tag der Macher" in Schwenningen: Die Unternehmen sollen ihre Firmen öffnen und sich den Besuchern präsentieren. Die Wirtschaft und Tourismus übernimmt Organisation, Logistik und Vermarktung und Behrens warb bei den Stadträten hier schon einmal für eine Aufstockung des Etats um 40 000 Euro, um alles zu finanzieren. Die gleiche Summe soll auch von den Unternehmen beigesteuert werden. Bei diesem "Tag der Macher" ginge es vor allem darum, Fachkräfte anzulocken.

Im Bereich Tourismus sind die Übernachtungszahlen gesunken: Von 146 247 im Jahr 2015 auf 141 957 im vergangenen Jahr. In Sachen Wohnmobilhafen verhandelt Behrens gerade deutschlandweit mit Investoren, sie könne aber noch nicht sagen, wie es mit der Brigachinsel weiterginge.