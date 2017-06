VS-Villingen Wir nehmen Sie mit auf einen Baustellenrundgang auf der Brücke Schwenninger Straße in Villingen

Der zweite Abschnitt der Sanierungsarbeiten an der Brücke Schwenninger Straße in Villingen läuft auf Hochtouren. Aber wie lange noch? Welche Arbeiten stehen noch an? Werden die Baukosten eingehalten? Wir nehmen Sie mit auf die ungewöhnliche Baustelle über den Bahngleisen.

Ein großer Pumpenmotor in einem Container brummt vor sich hin. Auf der Brücken knabbert ein Abtragsroboter Zentimerter für Zentimeter an der alten Fahrbahndecke und dem Betonaufbau der Brücke Schwenninger Straße in Villingen. Der Schlauch, welcher Pumpe und Maschine verbindet, steht unter Hochdruck, zittert unwillkürlich hin und her. Es ist laut. Rund 100 Dezibel verursacht die Spezial-Fräsmaschine. Sie zerbröselt alten Beton mit einem Wasserstrahl, der mit bis zu 3000 Bar Druck durch eine Düse gepresst wird.Seit rund einem Jahr wird an der Brücke Schwenninger Straße gearbeitet. Das erste große Teilstück wurde Anfang Mai fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben.Neben der Fahrbahn, die Stadtauswärts führt und dem Mittelstreifen wurden dabei auch bereits die großen tragenden Hohlkammern unter der gesamten Fahrbahn saniert. Insgesamt acht Kammern verbergen sich unter der Fahrbahndecke. Jede ist rund 50 Quadratmeter groß.„Wir liegen mit den Arbeiten rund zwei Monate vor dem Zeitplan“, erklärt Bernd Weimer von der Baufirma Schleith. „Die risikobehafteten Schadstellen sind fertig.“ Sobald die Deckschicht abgetragen wurde, um teils verrostete Stahlverstrebungen freizulegen und auszutauschen, wird die Betonschicht erneuert und verstärkt. Die gesamte Konstruktion wird mit Teerplatten versiegelt, um das Einsickern von in Wasser gelöstem Streusalz zu verhindern. Obenauf kommt die neue Deckschicht. An den Brückenenden klaffen noch tiefe Gräben. „Hier fehlt die Übergangskonstruktion aus Stahl“, so Weimer. Diese soll Brücken-Bewegungen bis zu sechs Zentimeter ausgleichen können.2,4 Millionen Euro kostet die Stadt Villingen-Schwenningen die Sanierung insgesamt. Nach aktuellem Stand soll dieser Betrag auch eingehalten werden, so Ingenieur Norbert Hemmerling bei einem Baustellerundgang. Auch beim Zeitplan liege man auf Kurs. Am vertraglich vereinbarten Datum, dem 15. November, wird festgehalten. "Wenn wir früher fertig werden, dann geben wir das zeitnah bekannt."In den Sommerferien beginnt die Sanierung der Unterseite. Erst wird diese gereinigt. Im Anschluss wird eine drei Zentimeter dicke Schicht aus kunststoffmodifiziertem Spritzbeton aufgebracht. Gearbeitet werden kann nur nachts für wenige Stunden, um den Zugverkehr nicht zu behindern. Über 50 Nachtschichten sind eingeplant. Anwohner müssen in dieser Zeit mit nächtlichem Baustellenlärm rechen. "Änderungen im Fahrplan der Bahn sind das einzige, was die Fertigstellung noch verzögern könnte", erklärt Hemmerling.Bis die Dauerbaustelle die Ziellinie erreicht, müssen Autofahrer noch die Umleitungsstrecken nutzen. Stadteinwärts wird über die Schelmengaß und die Friedrichstraße umgeleitet. Ein innoffizieller Schleichweg ist die Strecke über die Güterbahnhofstraße zum Fürstenbergring und weiter auf die Berthold- und Brigachstraße. Autofahrer, die von der Bundesstraße kommen, können die Abfahrten Donaueschinger Straße und Wieselsberg Straße nutzen. Das folgende Video zeigt die Möglichkeiten.In unserem ausführlichen Video erklären Bau-Ingenieur Norbert Hemmerling und Bernd Weimer von der Baufirma Schleith den aktuellen Stand der Arbeiten im Detail und welche Aufgaben jetzt anstehen. Sie können auch einen Eindruck gewinnen, wie laut es auf der Baustelle tatsächlich ist.Viele Übersichtsbilder und Detailaufnahmen von der Brückenbaustelle können sie sich in unserer Bildergalerieanschauen.