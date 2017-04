vor 1 Stunde Jens Fröhlich VS-Villingen Wintereinbruch in Villingen: Baum neben Spielplatz bricht unter Schneelast zusammen

Ein riesiger Ast eines Baumes am Kaiserring in VS-Villingen hat am Mittwoch dem enormen Gewicht des Neuschnees nicht mehr Stand gehalten und ist abgebrochen. Glück im Unglück: Es waren keine Menschen auf dem Gehweg und dem angrenzenden Spielplatz. Mit Bildergalerie und Video!

