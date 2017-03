Villingen-Schwenningen Willkommen zum Schwenninger Einkaufssonntag

Einen leckeren Energiehappen für den Bummel beim Schwenninger Einkaufssonntag bietet Bäcker Thomas Häring an.

Traditionshäuser prägen den Charakter einer Innenstadt. So wie in Schwenningen das Café Häring. Das Haus von Thomas Häring (unser Bild) bietet besondere Kuchenspezialitäten. Zum Beispiel die Brasilianer-Torte. Sie wird hier seit 1926 hergestellt und schmeckt zu einhundert Prozent nach Zuckerhut. Für einen Stopp am Einkaufssonntag bringt dieser leckere Happen verbrauchte Energie garantiert sofort zurück. Außerdem ist das Café Häring ein Familienbetrieb mit Kaffeehaus-Charakter und echten Polstermöbeln. Seit 1842 ist in diesem Haus eine Konditorei ansässig. Seit 1905 führt die Familie Häring das altehrwürdige Haus. Der Schwenningen Einkaufssonntag beginnt um 13 Uhr und endet um 18 Uhr. Bild: Jochen Hahne