Villingen-Schwenningen Wildtiere im Zirkus bleiben ein Streitfall

Der Weihnachtscircus gastiert mit Artisten, Clowns und Löwen beim Schwarzwald-Baar-Center. Das ruft die Tierschützer auf den Plan, die fordern, dass Wildtiere im Zirkus verboten werden müssen.

Villingen-Schwenningen – Sie starteten gestern und bleiben bis zum 8. Januar in der Doppelstadt, die Zirkusleute des Villinger Weihnachtscircus versprechen ein atemberaubendes Spitzenprogramm, in dem auch Löwen auftreten. Auf dem Platz beim Schwarzwald-Baar-Center haben sie ihr großes Zelt aufgebaut. Dies rief die Tierschützer der Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz auf den Plan. Diese engagieren sich seit Jahren gegen den Einsatz von Wildtieren in Zirkussen. Der SÜDKURIER wollte von beiden Parteien etwas über die Motive erfahren.

Thilo Sehling, Pressesprecher des Weihnachtszirkus gesteht jedem Menschen seine eigene Meinung zu. „Für mich allerdings gehören Tiere zum Zirkus und die Resonanz, die wir auf unsere Programme erfahren, gibt mir recht“, sagt er und betont, dass der Zirkus, den er vertritt, niemals ohne Tiere auftreten werde. Natürlich rechne man immer mit Protesten, aber solange diese friedlich erfolgen und insbesondere ohne verbale Angriffe, könne er damit leben. „Bereits zur Premierenveranstaltung kamen mehr als 100 Besucher, also kann unser Programm nicht so schlecht sein. Gerne lade ich die Tierschützer ein, sich ein Bild zu machen von unseren Tieren und zu beurteilen, wie diese untergebracht sind und gepflegt werden", bietet der Pressesprecher an. "Und die Tiere haben alle Spaß in der Manege", so Thilo Sehling.

Ursprünglich habe er außer der Löwen-Nummer mit Tomas Ringel noch weitere Tierdressuren einkaufen wollen. „Bei Tomas Ringel können Sie die Liebe zwischen Mensch und Tier hautnah erleben“, ergänzt er. Dieser habe schon viele internationale Circuspreise gewonnen. Statt der Tierdressuren seien in letzter Minute noch zwei akrobatische Leckerbissen hinzu gekommen, freut sich der Zirkusmann. Der Künstler Antoni Navratil kommt mit seiner Kopfstandartistik und zwei Artistinnen aus der Ukraine zeigen außergewöhnliche Handstände. Die Artistinnen fahren vom Villinger Weihnachtszirkus direkt zum internationalen Zirkusfestival nach Monte Carlo.

Gegen Wildtiere im Zirkus

Sie engagieren sich ohne Kompromisse und immer, wenn ein Zirkus in der Region sein Zelt aufbaut, protestieren die Türschützer vor Ort gegen den Einsatz von Wildtieren. Thomas Mosmann, Sprecher der Tuttlinger Tierschützer, bemängelt, dass die Doppelstadt noch kein Verbot für Darbietungen mit Wildtieren ausgesprochen hat. Über 70 Gemeinden in Baden-Württemberg seien bereits dabei. Jetzt setze man darauf, dass es bald bundesweit ein Verbot geben wird, so Mosmann. Bereits drei Mal habe der Bundesrat sich für ein Verbot des Einsatzes von Wildtieren ausgesprochen. 2010 hat die Bundestierärztekammer ein Verbot von Wildtieren im Zirkus gefordert und bereits 16 europäische Länder haben Verbote durchgesetzt. Aus ethischer Sicht gebe es keinerlei Rechtfertigung, Wildtiere zum Zweck des Gelderwerbs gefangen zu halten, zu dressieren und zum Vergnügen in der Manege vorzuführen.