Villingen-Schwenningen Wilder Mix aus dem Ofen  So kann jeder Gemüse kochen

Villinger Marktbummel: Ofengemüse kann wirklich jeder kochen und es schmeckt einfach lecker. Da nur der persönliche Geschmack über die Zutaten entscheidet, hat dieses Gericht immer Saison. Wir zeigen, wie es geht.

Zwiebeln, Fenchel, Karotten, Zucchini, bunter Paprika, Süßkartoffeln, Pilze, Oliven, Feta ... ein wilder Mix. Zubereitet ergibt dieser aber ein ausgesprochen leckeres Gericht. Dazu benötigt werden eine Auflaufform und ein Umluftofen, die Zubereitungszeit beträgt etwa eine Stunde.

Ofengemüse lässt sich erstens ziemlich einfach zubereiten und zweitens erhält man alle Zutaten auch auf dem Villinger Wochenmarkt. Die oben beschriebenen Gemüsesorten gibt es bei den diversen Erzeugern und Händlern, je nach Vorliebe in der gewünschten Menge, Oliven werden auf dem Markt ebenfalls angeboten und den Feta findet man hier auch, genau wie das für das Einlegen notwendige Olivenöl sowie Kräuter, die man je nach eigener Vorliebe hinzufügen kann.

Für das Gericht an sich nimmt man die verschiedenen Gemüse, putzt sie und schneidet diese in größere Stücke. Die kommen in eine verschließbare Schüssel. Hier hinein eine Tasse Olivenöl, das mit Gewürzen, Pfeffer und Salz gemischt ist, den Deckel schließen und die Schüssel ordentlich schütteln, sodass das Öl mit allen Gemüseteilen benetzt wird. Im Anschluss diese Gemüse-Öl Mischung in eine Auflaufform füllen, die Form mit Alufolie abdecken und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad 20 Minuten stehen lassen.

In der Zwischenzeit den Block Fetakäse in Würfel schneiden und mit den Oliven in die Schüssel geben. Der Käse-Oliven Mix kann dann Reste von Olivenöl und Gewürzen aufnehmen.

Die Auflaufform herausnehmen, die Alufolie entfernen und die Oliven sowie den Käse über das Gemüse verteilen, das Ganze noch mal bei 180 Grad weitere 20 bis 30 Minuten backen, bis der Käse braun wird. Heiß servieren. Dazu ein Ciabatta reichen – gibt's ebenfalls auf dem Wochenmarkt.

Gemüsewissen

Die Süßkartoffel wird auch Batate genannt und ist ein Windengewächs. Mit über 100 Millionen Tonnen jährlicher Ernte ist sie nach Kartoffeln und Maniok die häufigste Knollennahrungspflanze weltweit. China ist der größte Produzent. Mit dem Nachschattengewächs Kartoffel ist sie jedoch nur entfernt verwandt. Fenchel hingegen ist eine alte Kulturpflanze, die schon von Hildegard von Bingen für ihre schleimlösende Wirkung als Heilmittel empfohlen wurde, insbesondere bei Blähungen von Kleinkindern galt er früher als Mittel der Wahl. Fenchel hat ernährungswissenschaftlich betrachtet einen sehr hohen Vitamin C Anteil sowie einen hohen Folsäuregehalt und ist ein Kaliumlieferant.