VS-Villingen Wieslefest: Pfadfinder laden zum Zeltvergnügen ein

Die Zeltsaison ist auf dem Jugendzeltplatz der Pfadfinder am Friedengrund angelaufen. Auch für ihr Wieslefest am ersten Wochenende im Juli sind die Vorbereitungen im vollen Gange.

Die Pfadfinderschaft St. Georg aus Villingen lädt die Bevölkerung wieder ans Pfadfinderheim am Friedengrund ein. Am 1. und 2. Juli werden die Pfadfinder in ihrer traditionellen Kluft wieder die Gäste auf dem Zeltplatz rund um ihr Pfadfinderheim bewirten und unterhalten. Die Fahne auf dem Dach des Pfadfinderhauses im Friedengrund wird an diesem Wochenende der Wegweiser zum Fest am neuen Zeltplatz sein. Früher wurde auf der Bantlewiese gefeiert. Inzwischen werden die Pfadfinder wieder auf dem Zeltplatz ihre Besucher bewirten. Am Samstag ab 12 Uhr ist allerhand Programm geboten. Mit dem Fassanstich beginnt das Fest. Die Spiele, die die Pfadis für ihre jungen Gäste aufbauen, sind seit Jahren immer heiß begehrt. Und nicht nur wegen den Gewinnmöglichkeiten, denn gilt es doch, Geschicklichkeit und Geschwindigkeit unter Beweis zu stellen. Leckeres vom Grill und gekühlte Getränke erwartet die Besucher. Mit einem Lagerfeuer ab 20 Uhr endet der Samstagabend. Der zweite Festtag wird mit einem Gottesdienst begonnen. Dazu sind die Besucher auf 10 Uhr eingeladen. Danach gibt es den Frühschoppen, den Mittagstisch und über den ganzen Nachmittag hinweg Kinderbelustigungen. Die zahlreichen Pfadfinder hoffen, dass nicht Wieslefestwetter angesagt ist, denn schon oft mussten die Organisatoren bei regnerischem Wetter ihr Improvisationstalent unter Beweis stellen. Parkmöglichkeiten bestehen begrenzt am Festplatz sowie am Stadion im Friedengrund.