Wie man Mini-Machos schon im Stubenwagen Paroli bietet

Ein buntes Programm zum Weltfrauentag gibt es in Villingen bei der Baugenossenschaft Familienheim – samt Tipps zum Umgang mit dem Nachwuchs.

VS-Villingen – Zum Weltfrauentag wurde in den Räumlichkeiten der Baugenossenschaft Familienheim ein abwechslungsreiches Programm geboten. Prokuristin Melanie Pees zeigte sich erfreut über die großartige Resonanz. An dem Vormittag kamen viele Themen auf den Tisch, die Frauen interessieren.

Farb- und Stilberaterin Gudrun Scherzinger sprach über „Den ganzen Schrank voller Kleidung, aber nix anzuziehen“ und zeigte Wege auf, sich sinnvoll und gut einzukleiden. Auch individuelle Farb- und Typberatung sowie ein Bewegungs-Mitmachkurs wurden geboten. Birgitt Merkel ging auf die Historie des Frauentags ein und regte zu konstruktiven Gesprächen untereinander an. Um das unbekannte Wesen Mann besser verstehen zu können, durften Fragen gestellt werden. So wurden in ungezwungener und lockerer Atmosphäre viele Dinge rund um den Mythos Mann geklärt. Merkel rief auch dazu auf, sich dafür stark zu machen, dass die bisher in der Gesellschaft erreichte Emanzipation nicht wieder rückläufig wird. „Emanzipation ist ein großes Wort, aber wir haben sie heute noch nicht“, bemerkte Merkel. Frauen seien teilweise noch benachteiligt, bekämen weniger Gehalt für exakt den gleichen Job und müssten nach wie vor für die Gleichberechtigung und ihr Ansehen kämpfen. Um späterem Macho-Dasein und respektlosem Verhalten vorzubeugen, sei es auch von großer Bedeutung, den eigenen Nachwuchs entsprechend zu prägen und zu erziehen.

Die Teilnehmerinnen unterhielten sich angeregt und konnten sich nebenbei mit einem Gläschen Sekt, verschiedenen selbstgemachten Brotaufstrichen von den Frauen der Mahlzeit stärken. Auch Edeltraud Zimmermann (67) und Ingrid Albrecht (74) waren unter den Teilnehmerinnen. Sie hatten bei der „Mahlzeit“ im Goldenbühl davon erfahren und lobten das bunte Programm. „So einen Tag muss man einfach mitnehmen“, betonten die beiden. Außerdem sei es „immer wieder schön und spannend, andere Leute kennen zu lernen.“