Villingen-Schwenningen Wie kommt die Musik in die Fasnet? Großes Konzert der Villinger Katzenmusikmusik

Am Samstag findet ein großes Fasnetkonzertkonzert der Villinger Katzenmusikmusik statt. Noch gibt es Karten im Vorverkauf.

Es sind ausgesprochen lautere Motive, die die Stadtharmonie als Katzenmusikmusik hat, wenn sie aktuell zum Fasnetkonzert einlädt. Es soll ein ganz besonderes Konzert werden, wenn sich am Samstag, 21. Januar, um 20 Uhr in der Neuen Tonhalle der Vorhang hebt zum Konzert. Und es soll Spaß bereiten, nicht nur den Musikern, sondern vor allen Dingen auch dem Publikum, das sich gemeinsam mit den Musikern der Katzenmusikmusik auf die Suche nach Antworten macht.

Antworten beispielsweise auf die Frage: "Wie kommt die Musik in die Fasnet und was hat sie dort verloren?". Aber auch Antworten auf die Frage, woher plötzlich der etwas quere Name "Katzenmusikmusik" kommt. Die Antworten wird an diesem besonderen fasnetmusikalischen Abend nicht nur die Stadtharmonie geben, närrische Gruppen und weitere Gäste helfen bei der Suche nach der Wahrheit ebenso wie das Publikum.

"Es ist ein besonderes Konzert. Fasnetvorfreude soll entstehen, Staunen ist angesagt, Überraschungen warten – und das alles, wenn es geht – doppelt, weil wir ja Doppelstadtdoppelstadt sind", erklärt Henry Greif, der Vorsitzende der Stadtharmonie. Und weiter lädt Henry Greif ein: "Willkommen zu einem besonderen Konzert. Noch ist nicht wirklich Fasnet, Konzert ist Konzert – dezente Hinweise an der Kleidung, die die kommende fünfte Jahreszeit anzeigen, sind vor allem erlaubt, wenn nicht sogar erwünscht. Tänze, Lieder, Märsche, Fanfaren – Musik in den Kneipen und auf den Gassen, Bekanntes und Neues – losset e mol".

Mit dabei sind die Jugendkapelle unter der Leitung von Bruno Kilzer, das große Blasorchester, das von Mario Mosbacher geleitet wird, und der Spielmannszug, geleitet von Peter Schmid. Die Moderation des Abends übernimmt Henry Greif persönlich. Der Vorverkauf für die begehrten Eintrittskarten läuft über die Tourist-Info und den Ticket-Service sowie über die Stadtharmonie. Hier wenden sich Interessenten am besten an Alexander Heift, den man unter der Rufnummer (07721) 2 78 96 erreicht oder per Mail an alexander.heift@stadtharmonie.de.