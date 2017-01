Villingen-Schwenningen Wie gut die Loipen in Villingen gespurt sind

Optimale Bedingungen vor allem am Auerhahn – schlechter sieht es an Hammerhalde und Volkertsweiler aus. Forstamt bietet Bändel auf freiwilliger Basis an

Langläufer kommen derzeit in der Doppelstadt auf ihre Kosten. Die Loipen sind gespurt, bereits ab der Hammerhalde und Volkertsweiler, berichtet der stellvertretende Forstamtsleiter, Roland Brauner, der bei der Stadt für dieses Angebot zuständig ist. Jetzt hofft er allerdings darauf, dass die Freizeitsportler für zehn Euro auch die Loipenbändel kaufen, um zumindest einen Teil der Kosten aufzufangen.

Brauner ist mit der Akzeptanz der Langlaufspuren zufrieden. Für Villinger Verhältnisse sei teilweise „die Hölle los“, berichtet er. Bereits am Einstieg am Rande des Wohngebiets Hammerhalde tummeln sich die Freizeitsportler, dort sei noch Vorsicht geboten – die Unterlage reicht noch nicht, um die Ackerschollen ganz zu bedecken. Bei Volkertsweiler sind im Wald einige nasse Stellen vorhanden, die nun überfrieren. Auch hier sollten die Läufer Vorsicht walten lassen. Zufrieden ist Brauner mit dem Zustand der Rundloipe am Auerhahn für Skating und im klassischen Stil. Dort findet am Sonntag ab 10 Uhr auch der Benefizlauf, der maßgeblich vom Skiclub organisiert wird, statt.

Neben den Villinger Loipen im Neuhäuslewald werden in einem Verbund zusätzlich Spuren an der Friedrichshöhe in Richtung Vöhrenbach und zum Breghäusle sowie um Unterkirnach, die Stockwald-Loipe in Richtung Breitbrunnen, angeboten. Auch hier kann derzeit gelaufen werden.

Die Villinger Spuren werden ausschließlich vom städtischen Forstamt als „reine Freiwilligkeitsleistung angelegt“, wie Brauner betont. Seit einigen Jahren wird ein Loipenbändel angeboten – allerdings mit durchwachsenem Erfolg. Gaben 2011 noch 209 Freizeitsportler einen Obolus, reduzierte sich die Zahl im vergangenen Jahr auf nur noch 64. Der stellvertretende Forstamtsleiter hätte gern zwischen 250 und 300 Bändel-Käufer, auf diese Weise könnte er etwa einen Drittel der Kosten decken. Die belaufen sich in einem schneereichen Winter bis zu 9000 Euro. Zudem seien Vorarbeiten im Sommer notwendig.

Keine Kontrolle geplant

Kontrollieren will der Forst den Kauf der Bändel nicht – wie es in einigen Skigebieten und auch an der Martinskapelle der Fall sei. Das lohne sich in Villingen-Schwenningen nicht, sagt Brauner. Er hofft darauf, dass die Freizeitsportler den Loipenbändel erstehen, wenn sie sehen, dass sie einige Wochen langlaufen können, was zum Beispiel jetzt der Fall sei. Das Abzeichen gibt es beim Forstamt, bei den Gasthäusern Auerhahn und Breitbrunnen mitten in den Gebieten, bei der Geschäftsstelle des Skiclubs beim Optik Singer und einigen Sportgeschäften wie Weiß, Vision, Stähle und Bartler.