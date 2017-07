Villingen-Schwenningen Wie die Doppelstadt ein Wochenende in die Historie abtaucht

Wie die Doppelstadt ein Wochenende in die Historie abtaucht

Die Historische Bürgerwehr rüstet sich für das Landestreffen am Wochenende und den Großen Zapfenstreich. Gleichzeitig bereitet das Historische Grenadiercorps die Beschießung der Stadt auf dem Hubenloch vor. Tausende Gäste werden erwartet und das Städtle in einen Schauplatz der Geschichte verwandeln.

Karl-Heinz Schwert, der Vorsitzende der Historischen Bürgerwehr und Trachtengruppe Villingen, schaut auf sein Handy, es ist Dienstagabend, die letzte Besprechung vor dem großen Landestreffen der Bürgerwehren und Milizen am Wochenende steht an. "Kein Regen", sagt er. Er schaut zur Zeit fast stündlich nach. Sollte es am Samstagabend tatsächlich schütten, würden sie den Großen Zapfenstreich ein wenig nach hinten schieben. Absagen ist keine Option. Da ist sich das Organisationsteam einig.

Die Vorbereitungen: Zu zehnt treffen sie sich seit September monatlich. Der Ordner mit den Protokollen ist gut gefüllt. Anders die Schichtpläne. Fünf Schichten á 25 Personen müssen besetzt werden. Noch klaffen Lücken. "Einige werden Doppelschichten fahren müssen", sagt Landeskommandant Hajo Böhm. Sie werden nochmal an die Mitglieder appelieren. Auf Hilfe von anderer Stelle können sie bereits zählen: Die Narrozunft bewirtet im Münsterzentrum, Stadtmusik und Stadtharmonie unterstützen beim Zapfenstreich, Dominic Schaaf ist mit der Katzenmusik für den Ablauf beim Zapfenstreich und beim Umzug zuständig. Worauf sie sich freuen: "Auf das Treffen mit den Kameraden." "Auf ein tolles Fest und dass die Gäste sagen, in Villingen war es schön." Böhm freut sich naturgemäß auf den Großen Zapfenstreich. Zweimal hat er bei der ersten Probe noch den Einsatz verpasst. Ein Novum: die Zusammenarbeit mit dem Grenadiercorps: Etwa 100 Bürgerwehrler werden beim Kanonendonner auf dem Hubenloch dabei sein.

Barbara Rothfuß, zweite Corpskämmerin bei den Grenadieren, wird in den kommenden drei Tagen nur wenig Schlaf bekommen. Bis ein Uhr wird sie am Wochenende die Taverne im Elisabethenturm bewirten und um fünf Uhr wieder aufstehen. "Wir bieten Frühstück für unsere Gäste an." 110 Essen müssen um sieben Uhr gerichtet sein.

Die Vorbereitungen: Seit eineinhalb Jahren laufen die Planungen für den "Kanonendonner über Villingen", das Wochenende des Landestreffens haben sie bewusst gewählt. "Beide Vereine wollten, dass mal richtig was los ist in der Stadt", sagt Rothfuß. Schnittmengen inklusive: Eine Abordnung der Grenadiere wird beim Zapfenstreich und beim Umzug der Bürgerwehren dabei sein. Rund 50 Helfer werden ab Freitag bis Sonntag im Einsatz sein. Wenn am Freitagmittag die ersten Gruppen anreisen und ihre Zelte in den Ringanlagen aufschlagen – insgesamt 130 Zelte sollen am Ende stehen – wird Rothfuß einmal durchatmen, sich kurz freuen, dass es endlich losgeht, dann wird sie weiterarbeiten. Worauf sie sich freut: "Auf ein schönes Fest. Darauf, bekannte Gesichter zu sehen und auf eine große Resonanz von den Bürgern." Und natürlich auf den Kanonendonner auf dem Hubenloch. "Es wird richtig knallen." Auf das Wetter haben sie keinen Einfluss, kommt es zu einem starken Gewitter, können sie die Gäste aus dem Biwak im Sanitärbereich der Romäusanlagen unterbringen. Alles andere, das haben sie im Griff: "Wir haben eine tolle Mannschaft, ich glaube, dass es gut läuft."

Die Bürgerwehr

Der Zunftmeister der Villinger Narrozunft, Franz Kornwachs, gründete 1940 die Bürgerwehr als historische Gruppe. Auf die Miliz folgte 1951 eine Abteilung Infanterie nach dem historischen Vorbild von 1830 in der weißblauen Farbgebung. 1990 löste sich der Verein von der Narrozunft und wurde unter dem Namen Historische Bürgerwehr und Trachtengruppe selbstständig. Der Verein hat derzeit rund 270 Mitglieder (130 davon sind Aktive) und besteht aus den Abteilungen Infanterie, Kavallerie, Miliz und Trachtengruppe.

Das Grenadiercorps

Am 9. September 1955 gründeten, aufgrund interner Streitereien, sieben ehemalige Mitglieder der historischen Bürgerwehr den Verein 'Historisches Grenadiercorps 1810', basierend auf der Grenadiercompagnie des Villinger Bürgermilitärs. In den Verband badischhessische Bürgerwehren werden sie nicht aufgenommen. Das erste Neujahrsschießen fand 1967 statt – auf der Wanne und ohne Kanone. Seit 1973 feuern am Neujahrsmorgen vier Kanonen ihre Salven. Der Verein hat derzeit rund 130 Mitglieder.