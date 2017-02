Villingen-Schwenningen Wie Steuerfahnder die Vip-Lounge des Wild-Wings-Eishockeys in Villingen-Schweningen erschüttern

Finanz-Fahnder haben die Trägergesellschaft des Schwenninger Eishockeys im Visier. Die Wild Wings stehen unter Beobachtung der Steuerprüfer. Aber es gibt auch anderswo Unruhe und dies nicht zu knapp.

Der Zugriff der Steuerfahndung auf die Geschäftsbücher der Wild Wings GmbH war am Mittwoch das große Thema Nummer eins in der Region. Ein Sprecher eines potenten Wild-Wings-Sponsors drückte am Mittwoch gegenüber dem SÜDKURIER sein „großes Unbehagen über die jetzt bekannt gewordenen Vorgänge“ aus. „Wir verbuchen das bei uns alles sauber, aber das erwarten wir selbstredend auch von der Seite unseres Vertragspartners“, so der Mann weiter. Dieses Unbehagen ist genau das, was Unternehmen überhaupt nicht suchen. Ein Betrieb wie dieser rückt an die Seite solcher Sportvereine, um sich fördernd in der Region hervorzutun und um für sich selbst in einem besonderen Umfeld lockere aber zielführende Geschäftskundengespräche abends bei einem Glas Bier in der Vip-Lounge des Helios-Stadions besprechen zu können.

Ein anderer Firmensprecher aus dem Gebiet zwischen Schwarzwald, Baar und Heuberg bewertete gestern das auch in seinem Unternehmen eingetroffene Schreiben der Steuerfahndung gegenüber dem SÜDKURIER so: „Das ist schon Angst einflößend formuliert.“ Wie am Mittwoch exklusiv berichtet, sieht die Stoßrichtung der Fahnder so aus: Die Ermittlungen konzentrieren sich bislang auf die Frage, ob es auf der Basis von Sponsorenverträgen zu „verdeckten Verkäufen von Dauerkarten, Vip-Karten und Parkplatzkarten“ gekommen sein könnte, wie es in dem Schreiben der Steuerfahndung an Wild-Wings-Sponsoren wörtlich heißt. Vor allem der Hinweis in dem Brief, es sei „bislang noch kein Steuerstrafverfahren eingeleitet“ und es bestehe somit noch Zeit für eine Selbstanzeige, hat es nach Auskunft mehrerer Empfänger des Briefes in sich.

Wie am Mittwoch ebenfalls berichtet, hatte die Wild Wings GmbH auf eine SÜDKURIER-Anfrage zur Vorgehensweise der Steuerfahnder bestätigen lassen, dass es Ermittlungen gebe, und dass man nicht gewillt sei, den Steuerfahndern vorzugreifen. Kein Wort von den Hausdurchsuchungen bei den Wild-Wings-Geschäftsführern Thomas Burger und Michael Werner und auch kein Wort davon, was die Steuerfahndung selbst auf zwei Brief-Seiten ziemlich dröhnend erklärt: Dass nun Wild-Wings-Sponsoren schriftlich von Finanzprüfern dazu aufgefordert sind, „ binnen vier Wochen tatsächliche und verdeckte Sponsoringleistungen“ nicht nur zu erklären und aufzulisten, sondern auch in Euro und Cent hinsichtlich ihres Wertes zu deklarieren, ist das Eine, was aus diesem Schreiben hervorgeht.



Das andere ist die Frage, was all dies juristisch und fiskalisch bedeuten kann. Ein Experte auf diesem Gebiet erklärte dazu gestern, dass zunächst auch bei den von Hausdurchsuchungen betroffenen Geschäftsführern Burger und Werner die Unschuldsvermutung zu gelten hätte. „Ermitteln heißt prüfen“, sagt der Mann und betont, dass die Durchschlagskraft des Zugriffs „durchaus auf eine besonders konkrete Erkenntnislage der Steuerfahndung einerseits und auf eine ganz gezielte Ermittlungsrichtung der Beamten andererseits hindeutet“.

Ein Sprecher eines großen regionalen Unternehmens fasste diese Stimmungslage am Mittwoch wie folgt gegenüber dem SÜDKURIER zusammen: „Wenn da auch nur etwas am Schluss dran ist, überdenken wir unser Engagement ad hoc.“