Villingen-Schwenningen Wenn eine Schule in 200 Container zieht

Nun wird es bald ernst für das Gymnasium am Deutenberg, das größte in Villingen-Schwenningen. Wegen der Generalsanierung wird ein Containerdorf bezogen. Erweiterungsbau voraussichtlich Ende des Monats fertiggestellt

Es läuft rund beim Schwenninger Gymnasium am Deutenberg: Der Erweiterungsbau soll in wenigen Wochen fertig sein. Das Containerdorf nimmt Formen an und der erste Abschnitt steht bereits. Rektor Manfred Koschek arbeitet mit seinem Team auf Hochtouren – die Pädagogen müssen neben ihrem normalen Schulalltag den Umzug bewältigen und das klappt mit eigenen Mitteln. Die Herausforderung ist notwendig und gewaltig – denn in den nächsten zwei Jahren wird die Bildungsstätte für knapp 27 Millionen Euro saniert: