Villingen-Schwenningen Wenn der Retter selbst zum Opfer wird: Gewalt gegen Einsatzkräfte nimmt zu

Gewalt gegen Einsatzkräfte nimmt auch in VS zu. Nicht rasant, aber doch stetig immer ein wenig, sagt Rettungsdienstleiter Philipp Polster. Worin die Gründe liegen? Eine Spurensuche.

Im Schnitt alle sechs Wochen stellt Philipp Polster, Rettungsdienstleiter beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in VS, eine Strafanzeige bei der Polizei. Entweder, das ist der Regelfall, wegen Sachbeschädigung; wenn beispielsweise jemand das Funkgerät im Innenraum des Rettungswagens herausgerissen hat oder eine Beule in den Wagen getreten hat. Oder, das ist seltener der Fall, weil einer seiner Mitarbeiter körperlich angegriffen wurde. In beiden Fällen, sagt Polster, kann man es dem Patienten oft nicht zur Last legen.

Polster, 30 Jahre alt, seit 14 Jahren im Rettungsdienst tätig, sitzt an einem Dienstag zwischen den Jahren im Besprechungszimmer im ersten Stock des DRK-Gebäudes in der Villinger Innenstadt und identifiziert zwei Gründe für die seit Jahren immer ein klein wenig zunehmende Gewalt von Patienten gegenüber seinen Mitarbeitern.

Grund eins: Die psychosomatischen Erkrankungen und der Alkoholkonsum, wenn man so will die gesundheitlich bedingten Hauptursachen für Gewaltausbrüche. Grund zwei: Mangelnder Respekt gegenüber Einsatzkräften, sozusagen die gesellschaftlich bedingten Gründe. Manchmal, sagt Polster noch, hatte jemand vielleicht auch einfach nur einen schlechten Tag, den er dann an uns auslässt.

Die großen Verletzungen sind selten, Aufenthalte in der Notaufnahme ebenfalls. Kommt es doch einmal zu körperlicher Gewalt, dann gleichen sich die Fälle, sagt Polster. Meist geschehen sie aus Gruppen heraus. Eine Häufung der Fälle gibt es jedoch nicht: "Weder in der Färberstraße noch an Fasnacht", sagt Polster.

Es gibt noch einen weiteren, möglichen Grund: "Die Erwartungshaltung an den Rettungsdienst", sagt Polster, "steigt immer mehr". Bestes Beispiel: die Grippe. Nicht selten werden sie deswegen gerufen. Und wenn sie dann dem Patienten sagen, das sei wohl eher Sache des Hausarztes, kommt es nicht selten vor, dass sie dafür beschimpft werden.

Markus Räth ist seit 18 Jahren im Rettungswagen unterwegs, erst als Rettungsassistent, inzwischen als Notfallsanitäter. "Es kommt immer mal wieder vor", sagt er. Verbale Attacken stehen an der Tagesordnung. Und Räth steht ab und an einmal vor Gericht. Als Zeuge. "Ich bin schon geschlagen, angespuckt und gebissen worden", sagt Räth. Es ist nicht die Regel, aber inzwischen auch nicht mehr nur eine Ausnahme. Den Bonus, den man als "Rotkittel-Träger" vor allem bei Großveranstaltungen einmal gehabt habe, den gebe es nicht mehr, sagt Räth. Verliert man nicht irgendwann selbst die Geduld? Räth schüttelt den Kopf. "Auf der einen Seite ist man sauer, andererseits kann man es auch verstehen, man weiß, dass die Person nicht Herr ihrer Sinne ist."

Neu ist das Problem nicht, die Mitarbeiter werden schon seit Längerem geschult. In den Schulungen geht es vor allem um deeskalierende, präventive Maßnahmen. Es geht darum, Körpersprache zu deuten, Fluchtwege freizuhalten, einen frühzeitigen Rückzug einzuleiten. Kurzum: "Die Mitarbeiter sollen Gefahrensituationen erkennen können", sagt Polster.

Seit Mitte der 2000er hat sich etwas in der Gesellschaft verändert. Was genau, das weiß auch Polster nicht zu beschreiben. In Gesprächen mit altgedienten Mitarbeitern und aus eigener Erfahrung stelle er jedoch fest, dass seit 2005 etwa, "die Gewalt in kleinen Schritten zunimmt".

Polster sagt: "Jeder Angriff wird zur Anzeige gebracht", er sagt aber auch: "Das ist nicht unser größtes Problem". Es gibt doch einige Punkte, die auf der Problem-Skala weiter oben stehen. "Personalnot", sagt Polster sofort, gefragt nach der Nummer eins. Und dann ist da immer noch die positive Seite. Polster beschreibt es so: "Wir bekommen 1000 nette Worte auf ein böses."



Zahlen zum DRK in VS

Insgesamt 100 Ehrenamtliche und 100 Hauptamtliche sind mit derzeit neun Fahrzeugen beim DRK Rettungsdienst Schwarzwald-Baar mit Hauptsitz in Villingen zuständig für VS, Bad Dürrheim, St. Georgen und Königsfeld.