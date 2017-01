VS-Tannheim Wenig Nachwuchssorgen beim Tannheimer Chor

Kirchenchor freut sich über Altersdurchschnitt und gute Arbeit mit den singenden Kirchenmäusen.

Jutta Blessing, Vorsitzende des Kirchenchors Tannheim, konnte bei der Jahreshauptversammlung nahezu alle Sängerinnen und Sänger begrüßen. Die große Teilnehmerzahl spiegelte einmal mehr die hohe Identifikation der Chormitglieder mit ihrem Chor. In seinen Grußworten fand Pfarrer Dominik Feigenbutz auch sogleich den Grund für diese hervorragende Chorgemeinschaft: Neben der agilen Vorsitzenden hat die Dirigentin Birgit Mundweiler mit ihrem Esprit das richtige Händchen, diesen qualitativ hochwertigen Chor lebendig zu halten. Dies spiegle sich auch im niedrigen Altersdurchschnitt der Chormitglieder. Aus den Kirchenmäusen rekrutierten sich immer wieder Nachwuchssänger.

Der erfrischend vorgetragene Jahresbericht von Schriftführerin Michaela Haas wusste neben den eigentlichen Aufgaben eines Kirchenchores, nämlich die kirchlichen Feste im Jahreskreis musikalisch festlich mitzugestalten, auch von einer erklecklichen Anzahl von Festivitäten innerhalb des Chores zu berichten. So standen im vergangenen Jahr mehr runde Geburtstage und Hochzeiten im Terminkalender als kirchliche Termine.

Kassier Andreas Niemann verlas in Rekordzeit die notwendigen Zahlen aus dem Kassenbericht. Der Chor verfügt für die anstehenden großen Konzerte anlässlich der 1200-Jahr-Feier über ein ansehnliches finanzielles Polster. Die mit der geplanten Aufführung der Spatzenmesse von Wolfgang Amadeus Mozart verbundenen Kosten bedürfen allerdings noch der einen oder anderen Unterstützung.

Chorpräses Michael Radigk würdigte in seinem Grußwort neben dem beispielhaften Zusammenhalt innerhalb des Chores auch dessen hohe musikalische Qualität. Ortsvorsteherin Anja Keller dankte im Namen des Ortschaftsrates dem Chor für sein vielfältiges Engagement in der Gemeinde. „Es ist einfach toll, Euch hören zu dürften“, so die Ortsvorsteherin. Bei den Wahlen wurden Jutta Blessing als erste Vorsitzende und Michaela Haas als Schriftführerin einstimmig bestätigt. Für ihre 30-jährige Mitgliedschaft im Kirchenchor Tannheim wurde Ursula Dengler mit einer personifizierten Flasche Kirchenchorwässerli geehrt.