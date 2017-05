Villingen-Schwenningen Weltrekordversuch: Barfuß-Läufer Aldo Berti startet heute

Er will in 86 Tagen 2100 Kilometer barfuß quer durch Deutschland bis nach Einsiedeln in der Schweiz laufen: Der Villinger Aldo Berti.

Villingen-Schwenningen (sk) Am Samstag, 27. Mai, startet der Villinger Therapeut und Coach Aldo Berti um 08:50 Uhr von Gleis 2 am Villinger Bahnhof Richtung Rügen. Er bricht zu seiner für das „Guinnes Buch der Rekorde“ angemeldeten „Barfuss-Weltrekord-Charity-Pilgertour“ auf. Aldo Berti will in 86 Tagen über 2100 Kilometer barfuß durch Deutschland und die Schweiz gehen. Seine Route führt über Rostock, Wismar, Lübeck, Hamburg, Bremen, Osnabrück, Dortmund, Köln, Bonn, Koblenz, Bacharach, Frankfurt, Fulda, Würzburg, Ulm, Konstanz, Zürich und Einsiedeln, wo er am 20. August gegen 11 Uhr auf dem Klosterplatz erwartet wird. Jeder der Lust hat, ist eingeladen ihn dort zu treffen. Der 53-jährige Aldo Berti will damit den Weltrekord aus dem Jahr 2016 einstellen. Damals lief der 23-jährige Ire Eamon Keavenen in 104 Tagen 2080 Kilometer rings um Irland herum. Aldo Berti sammelt auf seiner Tour Spenden für drei Kinderhilfsprojekte in Deutschland. Eine Übersicht über das gesamte Projekt gibt es auf www.barfussweltrekord.aldo-berti.de.