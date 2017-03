Villingen-Schwenningen Weltfrauentag: Mahnung für eine bessere Gesellschaft

Zum internationalen Frauentag am 8. März sprechen wir mit Christa Lörcher, einer unermüdlichen Verfechterin für Gleichberechtigung

Frau Lörcher, was bedeutet Ihnen der Weltfrauentag persönlich?

Ich freue mich, dass es diesen Tag gibt. Er ist wirklich bedeutsam, nicht nur für Frauen. Es geht darum, dass Rechte, Chancen und Möglichkeiten durchgesetzt werden. Wichtig ist für mich besonders der internationale Aspekt: Bei uns sind viele Verbesserungen für Frauen erreicht worden, manches ist trotzdem noch verbesserungsbedürftig; aber in vielen anderen Ländern sind die Arbeitsbedingungen für Frauen und Gewalt gegen Frauen alltägliche Demütigungen.

Warum ist dieser Tag aus Ihrer Sicht erforderlich?

Menschenwürdige Lebensbedingungen und gleiche Chancen für Frauen sind in vielen Ländern, besonders in armen Ländern wie Indien oder Bangladesch, noch längst nicht verwirklicht. Mangelnde Gleichstellung widerspricht aber den Menschenrechten. Die Menschenrechte gelten für alle – alle Menschen sollen in möglichst guten Lebensbedingungen aufwachsen und leben können.

Können Sie Fälle aus der Region nennen, wo Sie sagen: Gut, dass es diesen Tag gibt?

Auch bei uns in einem reichen Land und einer lebenswerten Region gibt es noch Armut, und die betrifft mehrheitlich Frauen, besonders Alleinerziehende und Ältere. „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ist in manchen Bereichen selbstverständlich, zum Beispiel im Lehrerberuf; aber in anderen Bereichen gibt es noch immer große Unterschiede (im Durchschnitt rund 20 Prozent mehr Entgelt bei Männern).

Die kommenden Generationen werden es hoffentlich besser machen – Mädchen haben bei schulischen Leistungen die Jungen in vielen Bereichen schon überholt.

Ich möchte ein Beispiel aus meinem Leben erwähnen: Ich bin 1941 in Westpreußen, heute Polen, geboren; meine Schwester und ich konnten so aufwachsen und hatten die gleichen Möglichkeiten für Schule und Ausbildung wie unsere beiden Brüder. Mit 7 Jahren kam ich nach Deutschland – ich wünsche allen geflüchteten Kindern und Jugendlichen, die zu uns kommen, die gleichen Chancen wie wir sie hatten.

1975 haben die Vereinten Nationen in einer Resolution für alle Staaten gefordert, dass der Weltfrauentag überall gefeiert werden soll „für die Rechte der Frauen und für den Weltfrieden“. Angesichts der aktuellen amerikanischen Politik ist es interessant, dass es Frauen in den USA waren, die 1908 zu den ersten Demonstrationen für das Frauenwahlrecht und für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gingen.

Ist es gut, dass es in Deutschland eine Bundeskanzlerin gibt?

Ich finde es wichtig, dass Frauen auf allen Ebenen der Politik Verantwortung übernehmen. Das gilt für die Kommunal- und Landespolitik bis zur Bundes- und Europapolitik. Frauen können aus den Fehlern der Männer lernen und zum Beispiel eine friedlichere Politik mit mehr Kommunikation und Verhandlungen machen: Sprechen statt schießen – im Konfliktfall verhandeln und das Militär zuhause lassen. Aber es gibt auch Gegenbeispiele, etwa Margret Thatcher oder Theresa May; manche Frauen denken vielleicht, sie würden mit männlichen Verhaltensweisen erfolgreicher sein: Stärke zeigen, Macht ausüben.

Wie kann man diesen Tag sinnvollerweise als Frau begehen?

Es ist gut, wenn Frauen und Männer an diesem Tag, aber auch sonst über Themen der Gleichstellung reden. Das Bewusstsein dafür sollte geschärft werden, dass in vielen Bereichen noch Ungleichheit besteht und wir in verschiedenen Politikbereichen aktiv werden müssen, zum Beispiel in der Arbeitsmarkt- oder in der Entwicklungspolitik. Weltweit werden viele Frauen noch immer dem Willen von Männern untergeordnet, sie sind vielerorts von Gewalt und Repressionen bedroht.

Bei meiner ersten Bundestagsreise in die Dominikanische Republik 1993 habe ich ein schönes Beispiel erlebt, wie Veränderungen für Frauen und Familien mit kleinem Aufwand erreicht werden können: Schweden hat mit kleinen Projekten (Anlegen eines Gemüsegartens, Bienen für die Honigproduktion, eine Kuh für Milch und Käseherstellung) Frauen gestärkt, um der sexuellen Ausbeutung von Frauen und Kindern entgegenzuwirken.

Und wie begeht man den Weltfrauentag Ihrer Auffassung nach sinnvollerweise als Mann?

Oh, Männer und Frauen können gemeinsam für mehr Chancengleichheit sorgen. Zum Beispiel ganz einfach, indem zuhause die Familienarbeit gerechter verteilt wird.

Funktioniert unsere Gesellschaft beim Thema Gleichberechtigung aus Ihrer Sicht eigentlich gut – wächst der Nachwuchs hier mit den richtigen Ratschlägen auf – und sind die Erwachsenen gute Vorbilder?

Tja, es gibt gute Vorbilder bei Eltern, in Kindergärten und Schulen. Aber viele Bilderbücher, Märchen und auch Schulbücher beispielsweise haben immer noch alte Rollenbilder in ihren Inhalten. Leider ist auch das Frauenbild bei Werbung und in manchen Medien mehr auf Äußerlichkeiten gerichtet und eher abwertend.

Der zweite Aspekt des Weltfrauentages ist eine Ermahnung, den Frieden in der Welt zu bewahren. Was ist aktuell als Thema dringlicher für die Politik: Gleichstellungsfragen oder die sich überall in der Welt zuspitzende Sicherheitslage?

Friedenspolitik ist sicher derzeit das vorrangige Thema. In vielen Ländern fehlt die Perspektive eines Friedens oder auch nur die Hoffnung darauf. Afghanistan ist ein trauriges Beispiel: Das militärische Eingreifen des Westens hat dem Land keinen Frieden gebracht, sondern die Konflikte und Machtkämpfe noch verstärkt – junge Menschen verlassen das Land, weil sie keine Perspektiven dort haben.

Ist es nötige Symbolik oder wird Ihrem Gefühl nach die Gleichstellung in der Sprache mit Schreibweisen wie Demokrat*innen manchmal auch übertrieben?

Ich finde es gut, wenn beide Formen genannt werden. Aber das ist zugegebenermaßen oft mühsam. Einfacher ist die Schreibweise DemokratInnen oder StudentInnen. Oft gibt es auch Oberbegriffe für beide Geschlechter, zum Beispiel „Studierende“ für Studentinnen und Studenten. Aber der sensible Umgang mit Sprache kann auch in anderen Bereichen Diskriminierung vermeiden. Ein Beispiel: Das Wort „Pflegefall“ lehne ich ab, Menschen sind keine „Fälle“ – sinnvoll und ohne Abwertung ist meiner Meinung nach der Begriff „Pflegebedürftige“.

Können Sie drei Beispiele nennen, was jeder von uns jeden Tag ein bisschen besser machen kann, um Gleichberechtigung einerseits selbstverständlich werden zu lassen und andererseits die Bedeutung dieses Ziels zu unterstreichen?

Jede und jeder kann Zeitung lesen und die Bilder darin ansehen, ob und wie Frauen und Männer darin erwähnt werden, und wenn nötig, eine ausgewogenere Darstellung anmahnen. Wir können in verschiedenen Medien nach den Rollenbildern von Frauen und Männern schauen, mit anderen darüber sprechen und wieder, wenn wir das wollen, unsere Kritik weitergeben. Wir können in Partnerschaft und Freundschaften auf wertschätzende Sprache und faires Verhalten achten, jedem Menschen gegenüber, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nation oder Religion.

Was machen eigentlich Sie selbst am Weltfrauentag?

Am 8. März findet in Heidelberg am Gerontologischen Institut ein Studientag statt zu neueren Ergebnissen der Alternsforschung. Mit einer meiner Schwägerinnen werde ich dort sein. Die Teilnehmenden sind mehrheitlich Frauen; das höhere Alter betrifft auch mehr Frauen – die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen ist bei uns immer noch einige Jahre höher als bei Männern.

Der Weltfrauentag

Der Internationale Frauentag (kurz Weltfrauentag) wird weltweit am 8. März gefeiert. Die Vereinten Nationen setzen sich mit diesem Tag ein für die Rechte der Frau und den Weltfrieden. 1908 gab es die ersten Kundgebungen für bessere Arbeitsbedingungen und das Wahlrecht für Frauen in New York; 1911 wurde der erste Frauentag in Deutschland, Dänemark, Österreich und in der Schweiz gefeiert. Heute unterstreichen viele Frauenrechtsorganisationen an diesem Tag das Recht der Frauen auf Bildung und gleiche Rechte in Beruf und Gesellschaft.



Zur Person

Christa Lörcher, im letzten Sommer 75 Jahre alt geworden, lebt mit ihrem Mann Gustav Adolf Lörcher in Villingen-Schwenningen. Die SPD-Politikerin war von 1993 bis 2002 Mitglied des Deutschen Bundestags. Bei der Abstimmung des Parlaments am 16.11.2001 zum Militäreinsatz der Bundeswehr in Afghanistan verweigerte sie die Fraktionsdisziplin. Kanzler Schröder hatte dieses Votum mit der Vertrauensfrage verknüpft. Christa Lörcher war damals am Tag vor der Abstimmung auf Grund des großen Drucks aus der Fraktion ausgetreten, den Rest der Legislaturperiode arbeitete sie als fraktionslose Abgeordnete. Die Pfarrerstochter und Mathematikerin genießt bis heute bundesweiten Respekt für ihre Haltung. Gerhard Schröder erhob sich seinerzeit direkt nach der Abstimmung im Bundestag vor laufenden Fernsehkameras, er und Christa Lörcher gaben sich die Hand. Sie ist bis heute SPD-Mitglied und engagiert sich vielfältig. Sie war ehrenamtlich tätig als Behindertenbeauftragte für die Stadt Villingen-Schwenningen und für den Landkreis Schwarzwald-Baar.

Engagements für den Kinderschutzbund, bei Pro Asyl und das Mitmachen bei Friedensaktivitäten, zum Beispiel bei Mahnwachen gegen Atomwaffen, sind für Christa und Gustav Adolf Lörcher wichtig.



Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, verkündet von den Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948

Artikel eins, Menschenwürde: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.



Artikel zwei, Verbot der Diskriminierung: Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.

Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört, gleichgültig, ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist.