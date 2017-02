VS-Schwenningen Weiter Ärger um Schwenninger Bahnhof

Der neue Eigentümer des Bahnhofs in Schwenningen, Jan-Christof Uhl, wirft der Stadt Trickserei vor. OB Kubon rechtfertigt sein Vorgehen als angemessen.

Das Gerangel um den Bahnhof in Schwenningen geht in die nächste Runde. Auch fünf Wochen nach dem Kauf des Gebäudes durch den Gastronomen Jan Christoph Uhl und der Diskussion um das Vorkaufsrecht der Stadt, sind die Fronten weiter verhärtet. Uhl, der einst als Stadtrat für die AfD im Gemeinderat saß, inzwischen aus der Partei ausgetreten ist, warf der Stadt kürzlich öffentlichkeitswirksam vor, ihn hinzuhalten und ihm möglicherweise durch die Hintertür die Nutzungserlaubnis entziehen zu wollen. Jetzt hat sich die Stadt diesbezüglich zu Wort gemeldet.

Nachdem Jan Christoph Uhl, Betreiber der Expressguthalle und des Ostbahnhofs am 16. Dezember den Kaufvertrag für den Bahnhof mit der Deutschen Bahn unterschrieben hatte, blieben der Stadt acht Wochen Zeit, ihr Vorkaufsrecht auszuspielen. Es folgten Diskussionen im Gemeinderat – beispielsweise, ob die Stadt nur einen Teil des Bahnhofs, also den Vorplatz oder die Stellplätze kaufen wolle – und schließlich eine Fristverlängerung seitens der Stadt auf Ende März.Am 14. Dezember, zwei Tage bevor Uhl und sein Geschäftspartner Achim Sautter den Kaufvertrag unterschrieben haben, hat der Gemeinderat über den Bebauungsplan Sanierungsgebiet „Neckarstraße – Neckarpark“ abgestimmt. In diesen Bebauungsplan war, wohl zunächst unbemerkt von den meisten Stadträten und auch gegen den Willen der Deutschen Bahn, auch das Bahnhofsareal aufgenommen worden. Das bedeutet: Die Freifläche des Bahnhofgeländes wird nun als „Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung“ ausgewiesen. Die Folge für Jan-Christoph Uhl und Sautter: Sie können als privat Eigentümer nicht mehr vollständig darüber verfügen. Denn ein solches Gelände muss im Zweifel für einen öffentlichen Zweck genutzt werden. Im Baugesetzbuch (BauGB) heißt es dazu: "Die Verkehrsfläche besonderer Art dient zumindest gleichrangig auch der Kommunikation, der Begegnung, dem Spielen oder der Anliegernutzung." Aufgeführt werden Beispiele wie Fußgängerbereiche, verkehrsberuhigte Straßen, Parkstreifen, Lösch- und Ladeplätze oder Marktflächen. Uhl sieht sich nun in seiner Nutzungsmöglichkeit beschränkt.Von einer Enteignung durch die Hintertür will die Stadt nichts wissen. "Es ist in keiner Weise gerechtfertigt, von einer Enteignung des Käufers oder von einem 'Hereinlegen' zu sprechen", so OB Kubon. Denn, so der OB weiter, "dem Käufer des Bahnhofes stehen durch den Bebauungsplan alle möglichen Nutzungen des Bahnhofes offen". Er könne auch weiter seine Außenbewirtschaftung betreiben. Einzig bauliche Veränderungen oder Nutzungen, die dem in der ganzen Stadt geltenden Sondernutzungsrecht widersprechen, seien auf der öffentlichen Fläche nicht zulässig. Das Ziel der Stadt, durch die Änderung des Bebauungsplans sei schlicht gewesen, dass die von der Stadt – und damit vom Steuerzahler – eingesetzten 800 000 Euro für den Umbau des Platzes im Zuge der Landesgartenschau weiterhin gesichert bleiben, so Kubon.