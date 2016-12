Villingen-Schwenningen Weihnachtszauber trifft den Nerv eines kleinen Publikums

Konzertabend findet vor wenigen Zuhörern statt. Die sind vom Auftritt der Volksmusikstars in der Neuen Tonhalle jedoch begeistert.

„Weihnachtszauber mit Herz“ hieß es jetzt in der Neuen Tonhalle in Villingen. Auf der Bühne standen hochkarätige Volksmusiker, die überall im Ländle ihre Fans haben. Die Wildecker Herzbuben trafen mit ihren Liedern den musikalischen Nerv ihrer Zuhörer ebenso wie die Schwarzwaldfamilie Seitz und Startrompeter Walter Scholz.

Allerdings hielt sich das Interesse an dieser Dienstagvorstellung doch arg in Grenzen. Wer für den Weihnachtszauber ein volles Haus erwartet hatte, der wurde enttäuscht. In der schon sehr spärlich möblierten Tonhalle – zwischen allen Stuhlreihen war noch reichlich Platz – blieben trotz dieser optischen Maßnahme immer noch viele Lücken.

Für die knapp 200 Zuhörer, die gekommen waren um ihre Lieblingskünstler aus nächster Nähe zu erleben, allerdings tat dies keinen Abbruch. Sie wurden mit einem gewohnt professionell gestalteten Abend belohnt. Durch das Programm führte nämlich Showtalent Liane, die selbst einige ihrer Lieder beisteuerte. Mit ihrem Lebensmotto „Ich lass nur Sonne in mein Herz“ trifft die Chartstürmerin den Nerv ihres Publikums.

Die, von der Moderatorin angesagten Wildecker Herzbuben, Wolfgang Schwalm und Wilfried Gliem, taten ein übriges, um den Abend zu einer bleibenden Erinnerung für ihre Gäste werden zu lassen. Natürlich wurde das Publikum nicht enttäuscht und bekam die Klassiker wie „Herzilein“ ebenso zu hören wie eine Reihe von Schlagerhits und klassischen Opernarien. Die Tenorstimme von Wilfried Gliem trifft auf den Gesang des Publikums – das schafft schnell eine gemeinsame Basis und ein Zusammengehörigkeitsgefühl.

Zum Gelingen dieses Abends trugen auch die Mitglieder der Schwarzwaldfamilie Seitz bei. Manuela Seitz war erkrankt, somit standen nur Gabi und Karlheinz Seitz auf der Bühne, aber die beiden fanden sehr schnell Zugang zu den Herzen ihrer Zuhörer. Hits wie „Meines Großvaters Uhr“ und „Glocken der Heimat“ sind genau das, was die Fans zu hören wünschen. Mit ihrem neuen Lied „Halleluja“, in diesem bekennen sie sich zum Glauben an Gott, können sich viele ihrer Fans identifizieren.

Ebenso mühelos findet Walter Scholz mit seiner Trompete Zugang zu den Gästen des Abends. Seine Sehnsuchtsmelodie lässt die Zuhörer dahinschmelzen. Von vielen Zuhörern war als Resümee zu hören: „So einen schönen Abend wünsche ich mir öfter.“

