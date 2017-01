VS-Villingen Wegen neuer Brandschutz-Vorschrift: Anwohner am Kopsbühl wollen Klageweg beschreiten

Die Anwohner der Wohnanlage am Kopsbühl haben Baubürgermeister Detlev Bührer eine Unterschriftenliste übergeben, mit der sie sich gegen die neue Brandschutzverordnung wehren wollen. Der nächste Schritt wäre eine Klage.

Bernhard Ernst, Gerold Ablaßmeier und Karl-Ludwig Schiele – alle Anwohner in der Wohnanlage am Kopsbühl – sind sich einig: Sie wollen Klage einreichen, gegen die neue Brandschutzverordnung der Stadt, die vorsieht, dass die Garagentore in ihrer Tiefgarage künftig geöffnet bleiben müssen. Einigkeit auch in einem weiteren Punkt: "Wir wollen nicht provozieren", sagt Ernst. "Wir wollen sachlich unsere Argumente vorbringen."

377 Unterschriften haben sie gesammelt – 350 von Anwohnern am Kopsbühl, 22 von Anwohnern anderer Wohnanlagen mit Tiefgaragen, denen das Gleiche bevorstehen könnte. Ihre Argumente sowie die Unterschriftenlisten haben sie jüngst Baubürgermeister Detlev Bührer überbracht. Das Gespräch sei freundlich gewesen und Bührer habe durchaus Verständnis für die Argumente der Anwohner gezeigt, so Ernst. Bührer selbst wollte sich am Mittwoch auf Nachfrage des SÜDKURIER nicht zu dem Thema äußern.

380 Garageneinheiten gibt es am Kopsbühl. Angelegt als abgeschlossene Boxen: Mit Zwischenwänden aus Beton getrennt, jede Garage hat ein separates Tor. Die Tore haben entweder geschlossene Torblätter oder ein Gitter. Die geforderten offenen Tore sind für die Anwohner das Gegenteil von Brandschutz. "Durch ein offenes Tor", sagt Ernst "sind Vandalismus und Brandstiftung ohne Weiteres möglich." Und sollte es einmal brennen, würde sich der Brand wohl auf die gesamte Garage ausbreiten.

Bei der nächsten Garagenversammlung, voraussichtlich im Februar, wollen sie ein Gremium wählen, das aus drei bis fünf Leuten bestehen soll und das künftig die Anwohner offiziell vertreten kann. Im nächsten Schritt wird die Stadt wohl eine Verfügung erlassen, in der sie die Anwohner auffordert, die Tore zu öffnen. Dagegen werden die Anwohner Widerspruch einlegen. "Der wird irgendwann beim Regierungspräsidium landen und dann vor dem Verwaltungsgericht", sagt Ablaßmeier. Bis zu drei Jahre kann sich der Prozess dann hinziehen. Die Anwohner haben damit vor allem eines gewonnen: Zeit.

Wie gut die Chancen stehen, mit der Klage am Ende erfolgreich zu sein, sei schwer zu sagen, so Ablaßmeier und Ernst. Sicher ist, sollte der Fall vor Gericht landen, wird ein unabhängiger Brandsachverständiger hinzugezogen, der die Lage bewerten wird. Eine Kompromiss-Lösung, das habe Bührer bereits in dem Gespräch angekündigt, könnte sein, dass die geschlossenen Garagentore über Öffnungen verfügen müssen, durch die im Brandfall ein Feuerwehrschlauch passt. "Damit würden wir leben können", sagt Ablaßmeier.

Die Verordnung

Aufgrund einer Brandschutzverordnung für Tiefgaragen haben die Bewohner am Kopsbühl folgende Optionen. Möglichkeit eins: Die geschlossenen Tore durch Gittertore ersetzen. Möglichkeit zwei: das Tor oben so festschrauben, dass es ohne Werkzeug nicht mehr geschlossen werden kann. Möglichkeit drei: die Tore werden, wenn sich der Eigentümer selbst weigert, von einem Dritten festgeschraubt.