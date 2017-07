Villingen-Schwenningen Wegen Personalmangel: Tritschler schließt Bahnhof-Filiale in Villingen

Wegen Personalmangel: Tritschler schließt Bahnhof-Filiale in Villingen

Ab 1. August übernimmt die Armbruster-Back-Shop-Gesellschaft den Bereich. Entscheidung wirft Schlaglicht auf Fachkräfte-Knappheit im Handwerk.

Die Villinger Bäckerei Tritschler gibt ihre Bahnhof-Filiale in Villingen auf. Das bestätigte auf Anfrage Klaus Tritschler, Chef des Betriebs. Zum 1. August zieht dort die Armbruster-Back-Shop-Gesellschaft ein. Hintergrund der überraschenden Entscheidung: Personalknappheit. „Wir haben vor allem in Spitzenzeiten, zum Beispiel an Wochenenden, zu wenig Kräfte, begründete Tritschler den Rückzug. Die Filiale wurde von Tritschlers Frau Bettina gemanagt. „Sie hatte dieses Jahr noch keinen einzigen freien Sonntag“, verdeutlichte Klaus Tritschler die Arbeitsbelastung.

Für den Familienbetrieb war das auf Dauer nicht mehr zu stemmen, die Kunden, die vor allem an den Wochenenden Schlange stehen, werden es mit Bedauern registrieren. Für die übrigen sechs Verkaufsstellen und die Backstube im Haslach wird es wie gewohnt weitergehen. Hier ändere sich gar nichts, betonte Tritschler. Rund 18 Beschäftigte, meist in Teilzeit, zählt die Filiale. Die werden jetzt von Armbruster übernommen.

Gerade weil es in der Bahnhofs-Filiale so gut lief, „benötigten wir mehr Personal“, erklärte Tritschler. Der Personalmangel sei allerdings ein generelles Problem im Handwerk. „Früher brachten wir drei Klassen mit Verkaufslehrlingen voll, heute nicht mal eine“. Die Entscheidung sei den Tritschlers nicht leicht gefallen. Da sie einen Vertrag mit der Bahn hatten, konnten sie den Nachfolger mitaussuchen. "Wir versuchten jemanden, mit einem ähnlichen Konzept zu finden", erklärte Tritschler.