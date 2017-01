VS-Villingen Wasserschaden in Klosterringschule

Wasserschaden in Klosterringschule

Vermutlich aufgrund von Schmelzwasser stand am Dienstagmorgen die Gymnastikhalle im Untergeschoss der Klosterringschule gut 15 Zentimeter unter Waser.

Zu einer Überschwemmung ist es am Dienstagmorgen in den Kellerräumen und in der Gymnastikhalle im Untergeschoss der Klosterringschule gekommen. Wie Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, auf Nachfrage bestätigte, sei das Wasser aus noch nicht geklärter Ursache bis zu 15 Zentimeter hoch gestanden und habe den Sportboden durchnässt.

Es wird vermutet, dass der Regen der vergangenen Tage und Schmelzwasser im Zusammenhang mit dem gefrorenen Erdreich in das Gebäude eingedrungen sind. Die Feuerwehr Villingen war mit fünf bis sechs Mann im Einsatz und hat das Wasser abgepumpt.

Die genaue Ursache der Überschwemmung werde nun untersucht, sagte Pressesprecherin Brunner. Ebenso werde untersucht, ob der Boden der Gymnastikhalle wieder trocken gelegt werden kann oder ob eine komplette Erneuerung notwendig wird. Glücklicherweise unbeschädigt blieb die kürzlich sanierte Turnhalle.