vor 3 Stunden Eberhard Stadler Villingen-Schwenningen Was macht der Stier auf dem Hausdach?

In Villingen steht die 750 Kilogramm schwere Stier-Skulptur auf dem Dach des neuen Wohngebäudes am Benediktinerring. Der SÜDKURIER hat nachgefragt, was es damit auf sich hat.