Villingen-Schwenningen Was die Besucher zu den Badpreisen sagen

Kleine Umfrage vor dem Kneippbad in Villingen-Schwenningen: Die Meisten sind zufrieden

Der Vorsitzende der VS-SPD, Nicola Schurr, fordert günstigere Freibadpreise vor allem für Familien. Was sagen Besucher? Der SÜDKURIER hat sich umgehört.

Andrea Buntru-Ettwein (32), die in Mexiko lebt, und zu Besuch in Villingen ist: "Die Preise sind okay. Bis 1,20 Meter muss man für die Kinder nicht zahlen. Aber danach wird es ein wenig teuer. Wir sind aus Mexiko und da sind die Freibäder nicht so gut. Hier sind sie sehr schön. Dafür bin ich bereit, vier bis fünf Euro zu zahlen.

Elena Weber (37) aus Villingen: "Ich bin zufrieden. Weniger ist natürlich immer besser, aber ich finde es in Ordnung, für Kinder um die drei Euro zu zahlen. Die Preise sind bezahlbar."

Jutta Schröder mit Tochter Carla (8): "Es ist toll, dass der Eintritt für Kinder bis 1,20 Meter frei ist. Das ist eine gute Sache, damit die Kinder schwimmen lernen. Der Preis ist total verständlich, wenn man beachtet, was für Kosten dahinter stecken. Lieber gebe ich das Geld für das Freibad aus, als für ein Handy, das mehrere hundert Euro kostet und dann im Freibad liegen gelassen wird. Sie wünscht sich allerdings eine Sommer-Karte wünschen, die dann auch ihren gewissen Preis haben kann. Dann muss man nicht ewig für den Eintritt Schlange stehen."

Jasmin Ruch (34) aus Villingen besucht mit Tochter Johanna (4) das Kneippbad: "Villingen ist schon sehr teuer. Es ist schön, dass das Kneippbad renoviert wurde, aber der Preis ist schon hoch. Wo ich hier vier bis fünf Euro zahle, zahle ich außerorts nur drei. Fünf Euro ist ihre absolute Schmerzensgrenze, mehr wird sie nicht zahlen."