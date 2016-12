Villingen-Schwenningen Warum im Stadtwald keine Christbäume wachsen

Für einigen Gesprächsstoff hatte der Weihnachtsbaum am Latschariplatz in diesem Jahr gesorgt. Ein Rundgang durch den städtischen Forst mit Roland Brauner vom Forstamt zeigt, warum es kaum möglich ist, einen Baum auch aus den heimischen Wäldern zu bekommen.

Noch vor gut zehn Jahren, immer vor Weihnachten, haben sich Mitarbeiter des Forstamtes und des Tiefbauamtes im Wald getroffen und sind umhergestreift, über Tage, manchmal stundenlang, um die Bäume zu finden, die als Christbäume in der Stadt aufgestellt werden können. Heute bestellt die Stadt die Bäume in einer Plantage. "Es liegt nicht daran, dass wir es nicht machen würden, es hat nur keinen Sinn", sagt Roland Brauner, stellvertretender Leiter des Forstamtes. Der Aufwand sei zu hoch und Bäume, die rundum beastet sind, in einem Wald nun mal eine Seltenheit.

Roland Brauner, 46 Jahre alt, gelernter Forst- und Betriebswirt, sitzt an einem Mittwochvormittag in seinem Büro in der Waldstraße und malt Kreise auf ein Stück Papier: ein Kreis entspricht einem Baum. Auf einer Plantage sind die Kreise weit auseinander und in Reihe gemalt. Im Wald berühren sie sich. Was Brauner sagen will: "Die Bäume wachsen in einem Wald nie so solitär wie auf einer Plantage." Und das sollen sie auch nicht. Gibt es einmal einen Baum, der rundum schön gewachsen ist, dann ist das meist einer, den der Forst im Wald behalten will, kein Christbaum also.

"Er ist jetzt halt vielleicht mal nicht so schön"

Eine eigene Plantage würde sich nicht lohnen, sagt Brauner. Plantagen sind rechtlich gesehen keine forstwirtschaftlichen Flächen, sondern landwirtschaftliche. Sie bräuchten also erst einmal eine Fläche, müssten Bäume pflanzen und ausschneiden. Der Unterschied in der Entlohnung eines Waldarbeiters und eines Landwirts ist nicht unerheblich. "Wir bauen ja auch kein Obst an", sagt Brauner. Die Bäume im Stadtwald sind Fichten oder Weißtannen. "Nordmanntannen würden den Spätfrost nicht überstehen", sagt Brauner. Sicher, es gibt auch hier Plantagen, die Nordmanntannen züchten, da ist aber ein geschützter Standort entscheidend. "Nordmanntannen sind hier und übrigens auch in ganz Baden-Württemberg, nicht vorgesehen." Dänemark, die Ortenau, da kommen sie mitunter her.

Bis auf die Tatsache, dass Brauner den Kontakt zur Plantage hergestellt hat, hat das Forstamt mit den Christbäumen in der Innenstadt nichts zu tun. Gekauft und aufgestellt werden die Bäume von der Stadt. Und eigentlich kann er den Unmut über den, wie er es nennt, "individuellen Baum" am Marktplatz auch nicht ganz nachvollziehen. "Er ist jetzt halt vielleicht mal nicht so schön", sagt Brauner. Ein Baum sei eben immer noch ein Naturprodukt.

"Naturnah, das vergessen viele, bedeutet nicht, dass man nichts macht"

"Traumhaft", ist die Vokabel, die Brauner auf der Fahrt durch den Germanswald zum Langmoos am häufigsten gebraucht. Die hohen Tannen sind am Boden umsäumt von kleinen Tännchen. So sieht er aus, ein gesunder Wald. "Wir nehmen nur so viele Bäume raus, wie nachkommen", sagt Brauner. "Die Leute denken immer, wir machen den Wald platt, aber wir pflegen ihn." Da ist er wieder, der Kompromiss zwischen wirtschaftlichem und naturnahem Wald. 300 000 Euro geben sie im Jahr für Naherholung aus: Bänke, Spielplätze, Loipen und Wildgehege werden davon finanziert. Etwa eine Million Euro Gewinn führt das Forstamt jedes Jahr an die Stadt ab.

"Naturnah, das vergessen viele, bedeutet nicht, dass man nichts macht." Durch den gesamten Stadtwald führt ein Wegenetz, das dem städtischen Straßennetz entspricht. Vor sechs Jahren haben sie begonnen, die Wege, die vom Hauptweg in den Wald führen, sogenannte Rückegassen, neu zu befestigen. Weniger Bodenfrost führte dazu, dass die Maschinen den Weg immer mehr aufweichen. Jetzt drehen sie den Bodenbelag um und schütten Kies darüber. Das sehen die Leute und wundern sich. Aber: "Der Weg war auch vorher schon da, genauso breit, den hat nur keiner gesehen." Jetzt mit dem Kies fällt es auf. "In drei bis fünf Jahren ist das alles wieder bewachsen", sagt Brauner.



Rund um den Wald

Die Fläche des Stadtwaldes Villingen-Schwenningen umfasst rund 6000 Hektar. Gemessen an Stadtfläche und Waldfläche liegt VS damit auf Platz eins in Baden-Württemberg und auf Platz sieben deutschlandweit. Der Baumbestand gliedert sich in 61 Prozent Fichte, 16 Prozent Tanne, 13 Prozent Kiefer, 2 Prozent Buche und 8 Prozent sonstige Laub- und Nadelbäume. Jährlich werden im Forst zudem rund 300 Rehe geschossen, die verkauft werden. Mit der Jagd wird auch der Baumbestand gesichert, da Rehe die Tannen anfressen.