VS-Villingen Wartungsarbeiten lösen Polizei-Alarm aus

Mit fünf Streifenwagen ist die Polizei am Dienstagvormittag zu einer Bank in die Villinger Hammerhalde ausgerückt – umsonst, wie sich herausstellen sollte.

Der Alarm hatte am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr bei einer Bank in der Tallardstraße in Villingen ein Großaufgebot der Polizei mobilisiert. Mit fünf Streifenwagenbesatzungen fuhren Beamte zu einem vermuteten Banküberfall.



Vor Ort stellte sich heraus, dass der Alarm aufgrund von Wartungsarbeiten ausgelöst wurde und zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestand.