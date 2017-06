Villingen-Schwenningen Wartezeiten bei DLRG-Schwimmkursen

Bäder-Gesellschaft reagiert auf hohe Nachfrage und hat keine Wartezeiten. Lions Club fördert Schwimmkurse für VS-Kinder im Rahmen der Freizeitwerkstatt.

Die Zahlen sind alarmierend: Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid sind 60 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen in Deutschland keine sicheren Schwimmer und 2016 sind 537 Menschen ertrunken, so viele wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die Experten sehen die Ursachen in immer mehr geschlossenen Bädern, hohen Eintrittspreisen und der Tatsache, dass die Eltern kaum noch mit ihren Kindern schwimmen gehen.

Die Lage in der Doppelstadt stellt sich etwas anders dar, wie SÜDKURIER-Recherchen ergeben haben. Die Bäder Villingen-Schwenningen stellen das alte Schwenninger Hallenbad ausschließlich für Schulen und Vereine zur Verfügung und das Villinger Hallenbad hat immer montags und donnerstags wegen Schulsport geschlossen: So gibt es für Schulen ausreichend Möglichkeiten, Schwimmunterricht anzubieten.

Außer den Schulen bieten in der Doppelstadt die Bäder-Gesellschaft, private Schwimmschulen und die DLRG Schwimmunterricht an. Wie Felix Kremelic, erster Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Villingen-Schwenningen berichtet, gibt es für Kurse bei den Lebensrettern Wartezeiten von bis zu zwei Jahren. Kremelic, führt dies darauf zurück, dass in seinem Verein wirklich darauf geschaut werde, dass die Kinder am Ende eines Kurses schwimmen können. So dauert der Kurs rund drei Monate. Bei der DLRG gehe es nicht darum, einfach ein Abzeichen zu erwerben: „Wenn ein Kind am Ende des Kurses nicht schwimmen kann, geht es nochmals in einen Kurs.

“ So gibt es natürlich weniger freie Plätze und da die DLRG-Schwimmlehrer ehrenamtlich in Einsatz sind, werde es zunehmend schwieriger, genug qualifizierte Leute zu finden. Die Einnahmen aus den Schwimmkursen gehen in die Vereinskasse, damit wird beispielsweise auch die Wassernot-Rettung finanziert. Es kämen auch immer ältere Kinder, die nicht schwimmen könnten, für sie versuche man, geeignete Kurse zu finden.

Bei der Bäder-Gesellschaft gibt es nach Aussage von Pressesprecherin Susanna Kurz keine Wartezeiten: „Die Resonanz auf unsere Angebote ist seit jeher sehr gut. Wir passen das Angebot der Nachfrage an.“ Ziel der Schwimmkurse sei es, dass die Kinder unter fachkundiger Anleitung die Grob- und Feinmotorik des Brustschwimmens erlernen. Ziel ist nicht das Ablegen einer Prüfung wie etwa dem Seepferdchen, dies sei eine zusätzliche Option. Die Bäder-Mitarbeiter registrieren seit Jahren, dass es „einige Kinder“ gibt, die nicht schwimmen können.

Der Lions Club Villingen und Lions Club Schwenningen haben schon 2010 Handlungsbedarf erkannt und fördern über die Freizeitwerkstatt Schwimmkurse für Kinder. „Unser Ziel ist es, dass jedes fünfjährige Kind in der Doppelstadt das Seepferdchen machen kann“, berichtet Pressesprecher Robert Göhring. Der Lions Club übernimmt die Kosten der Kurse für bedürftige Familien. Klar sei, dass die Kinder nach einem solchen Kurs noch nicht schwimmen können, aber „wir wollen einen Anreiz schaffen.“ Außerdem stellt der Lions Club nach dem Schwimmkurs Freikarten zur Verfügung, damit Eltern mit ihren Kindern ins Bad können.