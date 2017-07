Villingen-Schwenningen Warten auf die Wunsch-Betreuung

Neue EDV soll mehr Transparenz bei den freien Plätzen schaffen, 387 VS-Kinder warten aktuell auf einen Platz.

Villingen-Schwenningen – Ausreichend Personal zu gewinnen, für alle Kinder einen adäquaten Platz in einer passenden Einrichtung zu finden, einen verlässlichen Überblick über freie Kindergartenplätze zu haben und der Aufbau und Familienzentren sind die wichtigsten Aufgaben im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Der Jugendhilfe-Ausschuss diskutiert am Donnerstag, 20. Juli über all diese Punkte, die in einer umfangreichen Vorlage aufbereitet sind.

Die Plätze: Insgesamt stehen in der Gesamtstadt 3643 genehmigte Plätze zur Verfügung. Tatsächlich belegt sind 3546 Plätze. Die Platzanzahl kann nicht komplett ausgeschöpft werden, da beispielsweise ein Kinder unter drei Jahren rechnerisch zwei Plätze belegt. "Für jedes unter dreijährige Kind fällt also ein Platz für Kinder ab drei Jahren weg", erläutert Ute Tochtermann-Rottmann. Die Berechnung der freien Plätze sei immens kompliziert aufgrund der vielen altersgemischten Gruppen. Ein wichtiger Schritt für mehr Transparenz ist die Anbindung immer mehr auch Freier Träger an das EDV-System der zentralen Vormerkstelle. "So haben wir einen immer besseren Überblick und können die Doppel- oder Dreifachmeldungen herausgefiltert werden." Viele Eltern melden ihre Kinder in mehreren Einrichtungen an und so war es bislang schwer, eine konkrete Zahl der tatsächlich freien Plätze zu erhalten. Aktuell stehen 258 Kinder unter drei Jahren auf der Warteliste und 130 Kinder über drei Jahren. "Das ist allerdings nur eine Momentaufnahme", so Tochtermann-Rottmann. Man versuche mit Eltern individuelle Lösungen zu finden. Viele beharren auf ihrer Wunscheinrichtung und seien auch nicht bereit, weitere Weg in Kauf zu nehmen. "Unser Ziel ist ist, eine Übergangslösung zu finden, bis vielleicht ein Platz in der Wunscheinrichtung frei wird." Entscheidend für die Platzvergabe ist die Zahl der Kinder, die ab September in die Schule gehen. Dies sind 701(344 Villingen, 254 Schwenningen, 82 Ortschaften, 21 Kindertagespflege).

Hier geht die Stadt innovative Wege, erklärt Ute Tochtermann-Rottmann, Leiterin der Abteilung Kindertagesbetreuung. Da es zunehmend schwieriger wird, Erzieherinnen zu finden, stellt die Stadt vermehrt Sozialpädagogen, Kinderpfleger oder Logopäden und Heilpädagogen ein. "Darin sehen wir eine gute Chance." Das fachfremde Personal müsse eingelernt werden, das brauche etwas Zeit, funktioniere in einigen Einrichtungen aber schon recht gut. In der Vorlage schreibt Ute Tochtermann-Rottmann ganz klar: "Nur wenn qualifiziertes Personal für die Betreuung der Kinder bereitsteht, lassen sich Schließungen von Einrichtungen und reduzierte Öffnungszeiten verhindern. Die Stadt bildet auch mehr aus: Pro Jahr sollen acht junge Menschen als Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet werden, bislang waren es fünf. Die Familienzentren: Seit 2016 läuft in der Kindergärten Am Kopsbühl und St. Konrad eine Pilotphase als Familienzentrum. Diese Einrichtungen sollen dauerhaft als Familienzentrum weitergeführt werden, neu hinzukommen soll die Einrichtung St. Elisabeth in Schwenningen. Jetzt müssen die politischen Gremien Farbe bekennen und für jede der Einrichtungen eine neue Vollzeitstelle zur Koordination genehmigen und auch zusätzliche Sachmittel bereitstellen, wenn die Familienzentren Bestand haben sollen. Hier gibt es zusätzlich zur Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder Unterstützung und Beratung der Familien. Alles soll Hand in Hand entwickelt und gestaltet werden, um frühzeitig Risikosituationen wahrzunehmen und darauf reagieren zu können.

Die Angebote und Preise: Über die vielen Angebotsformen können Kinder in den Einrichtungen der Stadt und der freien Träger von 6.30 Uhr bis 17 Uhr (in Tagheimen) und von 8 bis 18 Uhr (Zeitblock-Modelle) betreut werden. Die Preise sind ganz unterschiedlich. Hier einige Beispiele: So kostet ein Kind unter drei Jahren im Tagheim (ganztags) mit 49 Wochenstunden Betreuung 278 Euro (185 Euro über drei Jahre), Alleinerziehende zahlen 209 Euro (139 Euro über drei Jahre). Ein Platz im Regelkindergarten kostet für ein Kinder unter drei Jahren 185 Euro mit 30 Wochenstunden (über drei Jahre 78 Euro). Die Kosten reduzieren sich, wenn mehrere Kinder eine Einrichtung besuchen. Alle Informationen und Formulare für eine Anmeldung und die Übersicht über die Preise finden gibt es unter https://www.villingen-schwenningen.de/soziales/kinderbetreuung.html