Villingen-Schwenningen Warmes Essen, nette Gespräche und Begegnungen: Vesperkirche öffnet ihre Pforte

Schwenninger Pauluskirche ist wieder Anlaufstation für die Benefizaktion, bei der für einen symbolischer Beitrag von einem Euro jeder ein warmes Mittagessen bekommt.

Jedermann kann wieder Platz nehmen und sich einmal richtig bedienen und verwöhnen lassen, die Pauluskirche in Schwenningen wird für vier Wochen wieder zur Vesperkirche. Die Vesperkirche in der Reutestraße öffnet bereits zum 14. mal ihre Tore und jeder ist eingeladen nicht nur ein warmes Mittagessen zu genießen, sondern dazu auch noch andere Menschen kennenzulernen. Denn in der Vesperkirche sitzt man in aller Regel gemeinsam an großen Tischen und wird von den vielen freiwilligen Helfern, die neben vielen Spendern und großzügigen Sponsoren die Vesperkirche tragen, bedient.

Ein Zeichen setzen

Am Sonntag traf man sich zum Auftakt und feierte den Beginn mit einem gemeinsamen Gottesdienst. Pfarrerin Karin Ott, die erst jüngst von Stuttgart nach Schwenningen gewechselt ist, sprach von einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft und einer Kälte zwischen den Menschen, die es wieder zu überwinden gilt. Die Vesperkirche sei nur ein ganz kleines Zeichen in einer Welt, deren Menschen sich mehr und mehr individualisieren und dadurch viele Mitmenschen auf der Strecke lassen. Für den symbolischen Betrag von einem Euro bekommt in der Vesperkirche jeder ein warmes Mittagessen mit Getränken serviert. Wer mag, bleibt anschließend bei Kaffee und Kuchen noch hocken und genießt zusätzlich nette Gespräche oder den Reiz neuer Begegnungen. Natürlich ist der Obolus, den jeder nach seinen Möglichkeiten einbringt, nach oben nicht begrenzt. Die Vesperkirche lebt nicht zuletzt zusätzlich von ihren vielen Helfern, von Sponsoren und von kleinen und großen Spenden.

Eine ganze Reihe von kulturellen Benefizveranstaltungen tragen ebenfalls zum Gelingen bei. So entführen die Künstler Jörg Wenzler und Kiki Kohring am Samstag, 28. Januar, um 19:30 Uhr, mit Wort und Musik ihre Gäste in eine Zeit, die von einer unstillbaren Sehnsucht nach Freiheit geprägt war. "Bist Du sicher Martinus?" fragt am Montag, 30. Januar, Jutta Bär als Katharina Luther den Reformator humorvoll und liebevoll ironisch und am Samstag, 4. Februar, gibt die Swano Big-Band im Muslenzentrum ein Benefizkonzert. "Heavy Metal neo Classik" heißt das Live-Event der Band Sirius Curse am Freitag, 10. Februar, und die Happy Singers, die am Sonntag, 12. Februar, am Abend in der Pauluskirche auftreten, pflegen schon länger die Freundschaft zur Vesperkirche.

Die Kirche

Die Vesperkirche ist in jedem Jahr die Pauluskirche in der Schwenninger Reutestraße. Sie findet in diesem Jahr vom 22. Januar bis einschließlich 19. Februar statt. Insgesamt 381 Helfer, von denen in diesem Jahr 148 Helfer das erste Mal dabei sind, werden die 1327 Dienste geleistet. Mitmachen kann jeder und Spenden sind ebenfalls jederzeit willkommen.