Viel Applaus für evangelische Theologin in der Villingener Tonhalle beim Vortragsabend der Sparkasse Schwarzwald-Baar. Sie wirft einen kritischen Blick auf Zeitgeist und Politik.

Margot Käßmann kann’s einfach: Die evangelische Theologin demonstrierte am Dienstagabend in der voll besetzten Neue Tonhalle in Villingen eindrucksvoll, wie sie zu einer bundesweit bekannten und respektierten Vertreterin ihres Berufsstandes geworden ist. Es war eine schwungvolle Form von Predigt, die das Publikum zum Thema des Abends zu hören bekam: Was wirklich zählt – christliche Werte in unserer Gesellschaft. Engagiert, humorvoll und berufsbedingt bibelfest nahm sich Käßmann des Themas an – dies mit einem kritischen Blick auf Zeitgeist und Politik, wie man es von der streitbaren Pastorin erwarten durfte. Vertieft wurde das Ganze dann noch in einer kurzen Podiumsdiskussion.

Die Pastorin sagt eingangs: „Ein gewisses Unbehagen geht um im Land, in Europa, Kontinente übergreifend“, verwies sie auf die Terroranschläge, die Flüchtlinge weltweit, den Konflikt in der Ukraine – und auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump. „Es gibt eine Unruhe bei uns im Land wie lange nicht mehr“, so Käßmann, um gleich einen Scherz zu machen: „Und wenn schon eine Sparkasse eine Altbischöfin zum Reden einlädt, dann hat die Krise vielleicht schon ein biblisches Ausmaß erreicht.“ Da hatte Käßmann die Lacher auf ihrer Seite: Es war die Sparkasse Schwarzwald-Baar gewesen, die ihre Kunden zu diesem Vortragsabend eingeladen hatte.

Der aktuellen Lage gewann die Pastorin aus ihrer Sicht Licht- und Schattenseiten ab. In Europa gebe es einerseits ein starke Distanzierung von Kirche und Glauben. Andererseits gingen jeden Sonntag immer noch fünf Millionen Menschen in Deutschland in einen Gottesdienst – „und nur 700 000 zu Bundesligaspielen“. Überhaupt sei die Bibel nicht nur ein Glaubens-, sondern auch ein Bildungsbuch und eine Wurzel der christlich-jüdischen Kultur, die Europa mit ihren Werten seit vielen Jahrhunderten präge. Beispielhaft deklinierte Käßmann dies an den zehn Geboten durch, die sie in die Gegenwart übersetzte – als Grundlage „für ein Zusammenleben im Vertrauen“.

Von dort fand sie zu den Themen Wirtschaft und Solidarität. „Es kommt auf eine verantwortungsvolle Haltung an“, das gehe nicht immer konsequent, aber man müsse sich zumindest darum bemühen. Und sich vor Augen halten, was wirklich zähle, denn das sei nicht käuflich, „zum Beispiel Liebe, Vertrauen, Familie, Glück, Gesundheit.“ Sie wolle dabei die Bedeutung von Geld nicht herunterspielen: „Viele Menschen bei uns sind arm, gerade für alleinerziehende Mütter ist das ein täglicher Kampf“. Doch Wirtschaft habe auch schon für Luther stets eine dienende Funktion gehabt. „Gemeinsinn, Verantwortung, Nachhaltigkeit“: Anders als bei großen Konzernen werde das gerade in mittelständischen Betrieben oft gelebt. Etwa, wenn es darum gehe, Flüchtlinge einen Ausbildungsplatz zu geben.

Für Käßmann war am Ende klar: „Wir brauchen eine Ethik des Genug“. Sie fand: „Wir müssen auch einmal dankbar sein dafür, dass wir in diesem Land leben dürfen.“ Und man müsse mehr hinschauen, wo Menschen Unterstützung brauchen. Nicht zuletzt solle Europa, sollten die Christen für ihre Wertegemeinschaft auch einstehen -“dann gibt es auch mehr fröhliche Zukunftszuversicht“, sagte Käßmann unter kräftigem Applaus.

Zur Person

Margot Käßmann (58) war unter anderem Landesbischöfin von Hannover und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Von beiden Ämtern trat sie 2010 zurück als Konsequenz wegen Ermittlungen nach einer Trunkenheitsfahrt. Käßmann amtiert als Botschafterin für das Reformationsjubiläum 2017 im Auftrag des Rates der EKD. Die geschiedene Mutter von vier Töchtern lebt in Berlin.