VS-Villingen Vortrag im Münsterzentrum: Ein echter Beatles-Kenner packt aus

Volker Meyer ist seit 50 Jahren Fan. Am 23. Juni veranstaltet er einen Beatles-Abend im Münsterzentrum.

Wenn Paul „Macca“ McCartney an diesem Wochenende 75 Jahre alt wird, dann wird dies in den meisten Medien wohl deutlich mehr werden als nur eine kleine Meldung. Vor allem auch, weil sich in diesem Jahr zum 50. Mal die einstige Vinyl-Veröffentlichung Sgt. Peppers Lonley Heart Club Band jährt. Und so freut sich auch einer ganz besonders über diesen „Goldenen Jahrestag“, einer, der nahezu alles über die Beatles weiß: Volker Meyer, gebürtig in St. Georgen und Ende der 60-er der erste Roadie einer lokalen Villinger Beat-Band mit dem klangvollen Namen "The Black Ravens".

Wer sich wie Volker Meyer über fünf Jahrzehnte mit Literatur zur Ära der Beatles befasste, mit Wissen zur einst populärsten Band der Welt geradezu vollgestopft ist und wahrlich einem Fanatismus nachhängt, dessen Beatles-Mania ist nicht zu übersehen und nicht zu überhören. Und so bietet der wohl größte Beatles-Fan der Region auch einen weiteren Beatles-Abend und zwar am Freitag, 23. Juni, im Münsterzentrum, gemeinsam mit der Buchhaltestelle von Sabine Hauser und unterstützt von Gudrun Eckert, die in ihrem Fotostudio das Cover von Abbey-Road speziell für und mit Volker nachempfunden hat. Volker Meyer lebte bis zu seinem elften Lebensjahr in St. Georgen. Mit der Familie und wegen des Romäus-Gymnasiums zog man nach Villingen, wobei der 71-Jährige zu seiner Schulzeit heute zweifelsfrei feststellt: " Es ging nicht streng geradeaus, doch war es eine schöne Zeit, weil alles Wichtige meiner Jugend in Villingen passierte“.

Und Volker Meyer lobt auch zwei seiner damaligen Lehrer: Oberstudienrat Menton senior, der ihm Freude an Geschichte vermittelte, und Professor Aberle, "der mich merkwürdigerweise mochte, obwohl ich in Mathe keinesfalls glänzte". War in jenen Jahren die Freizeit bestimmt vom Partykeller, den hippen Kneipp-Bad-Besuchen, den Jugendbällen und den ersten Flirts und einem Tanzkurs, wundert sich Volker Meyer bis heute, dass er damals als "Typ mit Brille" dann doch als einigermaßen "cool" galt und er bei Mädchen ankam.

Es waren die Jahre vor 1970, als zu jeder Clique auch einige Band-Musiker gehörtet: die Schnur-Brüder Peter und Klaus "Ede", "Hugo" Ketterer, Norbert Knöbel, Herbert „Shreener“ Kornhaas, die Frey-Brüder und auch Dieter Hahne. Die Band-Namen wechselten wie die Freundinnen: von den Black Ravens, zu den Screacs, hin zu den Beatnicks und den Be Nice und zu Rope Sect, die sogar in den MPS-Studios von Hans Georg Brunner-Schwer ein, zwei Titel aufnehmen durften. Und überall und mittendrin: Volker Meyer: "Ich war der erste Roadie der Black Ravens, damals noch im alten Kreis Villingen". Auf die zehnte Klasse Gymnasium folgte die Ausbildung zum Kaufmann bei der Deutschen Bank, wodurch „in meinem Kadettle das Band-Equipment Platz hatte".

Meyer selbst war zum absluten Beat-Fan geworden, nachdem ihm 1964 eine Single geliehen wurde, die ihn über die Maßen faszinierte: "I want to hold your hand"; nicht zu vergessen die B-Seite mit der Cover-Version von Ur-Rock'n' Roller Chuck Berry und dessen „Roll over Beethoven“. Drei Stunden ließ er die Platte laufen, bis die Nadel glühte: der Beat hatte ihn erfasst, obwohl er instrumental nur bescheidene Lust aufs Schlagzeug hatte.

Nie stellte sich für Meyer die Frage Beatles oder Rolling Stones, denn „es gibt 1000 Geschichten, dass eben die Beatles den Musikgeschmack für den Beat bestimmten“. Und Volker Meyer kaufte alles zusammen, was nur nach Beatles roch und sein Bravo-Abo war Pflicht. Selbst eine Ausgabe der Frauenzeitsachrift "Constanze" wurde auf Beatles-Artikel gefleddert. Ob Jugendball oder Black-Forest-Beat-Festival, Volker war stets mit dabei und oft als erster auf der Tanzfläche. Nur nicht beim Pflicht-Walzer zum Tanzkränzle der "Tanz-Schule Bauer" mit der Mutter der Auserwählten: "Hammer"!

Über seine Beatles-Leidenschaft, die zugehörige Lebensfreude, die Magie und seinen Fanatismus meint Volker heute: "Die Beatles sind die beständigste Liebe meines Lebens". Volker Meyer freut sich auf den 23. Juni, wenn er mit Freund und Techniker Richard Becker die Beatles, ihre Ära und ihre Musik für möglichst viele Gleichgesinnte aufleben lässt. Und so wird wohl auch die nächsten Jahre der Markt für die Musik und die Literatur zu Beatles bedient werden, denn nach den Tournee-Jahren und dem letzten Konzert der „Fab-Four“ 1967 kam es endgültig zur musikalischen Explosion mit den Studio-Jahren der Beatles.

Beatles-Vortrag

Es ist die Geschichte der vier Jungs aus Liverpool, die die Welt veränderten, und das im Vortrag eines Fans für Fans und Interessierte über die erfolgreichste und einflussreichste Band der Musik-Geschichte. Die Musik der 60er-Jahre wirkt noch heute: John Lennon, Paul Mc Cartney, George Harrison und Ringo Starr versetzen die Zuhörer in diese tolle Zeit, aus der die größten Hits zu hören sind und Volker Meyer eine wahre Beatles-Mania wieder aufleben lässt: Münsterzentrum; Freitag, 23. Juni, Einlass mit Sektempfang ab 19 Uhr. (wob)