Villingen-Schwenningen Vorfreude auf den Glonki-Ball: 200 Akteure auf der Bühne zu sehen

Unter dem Motto "Glonki-Bahnhof – voll abgefahren" präsentieren 200 Akteure an zwei Abenden ein buntes und unterhaltsames Bühnenprogramm.

Bald ist es wieder so weit: Die fünfte Jahreszeit hält Einzug in Villingen. Traditionell findet am Schmotzigen Dunschtig, 23. Februar, und dem darauf folgenden Freitag ab jeweils 20.11 Uhr der große Ball der Glonkis statt. Für die Nachwuchsnarren geht es sogar schon früher los. Sie feiern ihren Kinderball bereits am Sonntag, 19. Februar, ab 14.30 Uhr.

Wie gewohnt versprechen die Ball-Regisseure Claus Boie und Bernd Armbruster ein buntes Programm. Das Motto in diesem Jahr lautet "Glonki-Bahnhof – voll abgefahren". "Dabei geht es um das Leben um und im Villinger Bahnhof", verrät Claus Boie. Die Zuschauer erwarte wieder sehr viel Musik und Tanz, aber auch tolle Sprech- und Gesangsauftritte. Ebenso werde es die eine oder andere Überraschung geben. "Das ganze ist sehr abwechslungsreich."

Etwa 150 bis 200 Akteure werden in diesem Jahr auf der Bühne stehen, sagt Regisseur Boie. Und jeder Einzelne habe sich richtig ins Zeug gelegt. "Das Engagement steigt von Jahr zu Jahr", freut sich Claus Boie. "Es ist ein wirklich tolles Team", dass während den Vorbereitungen vieles hinten angestellt habe. Daher wollen und können weder er noch Glonkivater Günther Reichenberger einen Favoriten unter den Programmpunkten herauspicken. "Für uns ist jeder Auftritt ein Highlight", sagt Reichenberger. Und Claus Boie ergänzt: "Jeder, der sich auf die Bühne traut, hat großen Respekt verdient."

Diesem großen Engagement ist es auch zu verdanken, dass der Glonki-Ball auf Gastgruppen verzichten kann. "Der Bahnhof ist voll in Glonki-Hand", verkündet Günther Reichenberger stolz. Claus Boie kann dem nur zustimmen. "Es ist eine große Familie." Seit Juni arbeiten er und seine Mitstreiter an der Planung und Umsetzung der Bälle. "Es ist viel Arbeit", räumt er ein. "Aber es macht einen Heidenspaß." Ebenso seien die Akteure Feuer und Flamme und voller Vorfreude.

Ähnlich aufgeregt wie die Großen ist auch der Glonki-Nachwuchs. Mit dabei sind wieder das Prinzenpaar Sebastian Boie und Ann-Marleen Dammert. Bis zu seinem Auftritt muss der Prinz allerdings noch an seinem Text arbeiten, wie er selbst eingesteht. Aber bis Sonntag ist ja noch viel Zeit.

Neben dem Prinzenpaar werden natürlich auch wieder die Glonkinchen, Midi-Glonkinchen und Kindermajorettengruppen auftreten. Die Kindermusikzüge werden, mit etwas Unterstützung der Älteren, für musikalische Stimmung sorgen. Zu Gast ist zum ersten Mal das Kinderballett der Katzenmusik.

Vorverkauf

Karten für den Glonki-Ball am Schmotzigen Dunschtig gibt es im Vorverkauf am Samstag, 18. Februar, von 9 Uhr bis 13 Uhr im Café Dammert in der Rietstraße. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Der Ball am Freitag ist hingegen bereits ausverkauft.