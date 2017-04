Villingen-Schwenningen Vorbestrafter Mann wegen Kinderpornos verurteilt

Amtsgericht Villingen betont die Schwere des Verbrechens. Fünf Jahre Bewährungsfrist. Angeklagter muss psychologische Behandlung fortsetzen

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Villingen-Schwenningen (us) Wegen Verbreitung kinderpornografischer Schriften musste sich ein 54-jähriger einschlägig vorbestrafter Mann aus dem Kreisgebiet vor dem Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richter Christian Bäumler verantworten.

Im März 2016 hatte der Angeklagte 46 Videodateien heruntergeladen, die minderjährige Mädchen bei teils extremen sexuellen Handlungen an erwachsenen Männern zeigen. Gemäß des Strafgesetzbuches gelten solche Filme und Bilder als Verstoß gegen kinderpornografische Richtlinien. "Im Zusammenhang mit solchen Videos geschehen scheußliche Verbrechen", betonte Richter Bäumler die Schwere des Vergehens.

Auf die Frage nach seinem Leben gab der Angeklagte zur Antwort, dass er derzeit nicht arbeiten könne. Er befinde sich in psychologischer Behandlung auf der Reichenau, dabei drehe sich diese um seine sexuelle Gesinnung. Dokumentarisch belegen konnte er dabei mehrere Dutzend Gruppensitzungen seit April vergangenen Jahres.

Zudem befindet er sich in psychologischer Behandlung in Villingen. "Ich wäre froh gewesen, ich hätte das früher erkannt, von daher ist es gut, dass ich erwischt worden bin", zeigte sich der Angeklagte uneingeschränkt reuig.

Alles sei allerdings bei ihm zusammen gekommen, erklärte er in Folge sehr wortgewandt. Der Bankrott seiner Firma, die Scheidung und Trennung von den Kindern, seine finanzielle Situation und die Arbeitslosigkeit. Auf Nachfrage bestätigte er, dass er zwei volljährige Söhne habe, die er nie mitbekommen habe, da er seit 19 Jahren von der Mutter getrennt sei.

Der anwesende Bewährungshelfer der Gerichtshilfe in Rottweil berichtete in der Folge von seiner Erfahrung mit dem Angeklagten. Dieser verhalte sich vorbildlich und bemühe sich um alles, was vorgeschlagen wurde. "Er setzt sich mit seiner Situation tatsächlich auseinander und angesichts seiner finanziellen prekären Bedingungen tut er dies mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln", verdeutlichte er.

In der Folge verlas Richter Bäumler ein Urteil des Landgerichts, nachdem der Angeklagte im Jahr 2012 schon einmal ein kleines Mädchen mit sexuellen Videos belästigt hatte. Allerdings ohne selbst sexuelle Handlungen an diesem vorgenommen zu haben. 18 Monate auf Bewährung hieß es damals.

Der Staatsanwalt forderte genau diese nun als vollzogene Haftstrafe. Diese sei angemessen angesichts der "extremen Rückfallgeschwindigkeit, die der Angeklagte hier zeigt", so der Staatsanwalt wörtlich.

Zwei Jahre auf fünf Jahren Bewährung verbunden mit der Auflage für 200 Stunden gemeinnützige Arbeit und der weiteren Verfolgung der Gruppensitzung war im Anschluss das Urteil, dass das Schöffengericht fällte. Was allerdings in den Augen von Richter Bäumler eigentlich Sache des Landgerichts wäre.

"Wir hoffen nun, dass diese lange Bewährungszeit Sie endlich dazu bringt, Ihr Problem zu behandeln", so Richter Bäumler. Die einzige Möglichkeit hier etwas zu erreichen, sei die dauernde psychologische Beschäftigung mit dem Thema. "Die Ursachen für diese Störung ist schwer zu behandeln und ich warne Sie. Wenn das nicht klappt, wandern Sie ins Gefängnis", so Bäumler abschließend.