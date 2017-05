Villingen-Schwenningen Vor 50 Jahren: Spiel ohne Grenzen im Villinger Friedengrund

Am 13. Mai 1967 kam Villingen im Fernsehen bundesweit ganz groß raus. Beim Städte-Duell im Friedengrund wurde Ellwangen haushoch geschlagen

Heute vor 50 Jahren, am Samstag, 13. Mai 1967, kam Villingen bundesweit groß raus. Die legendäre Fernsehschau "Spiel ohne Grenzen" fand damals vor tausenden Besuchern im Villinger Friedengrund statt, und an den Bildschirmen vor einem Millionenpublikum. Für alle, die bei diesem Städtewettkampf zwischen Villingen und Ellwangen aktiv oder als Zuschauer dabei waren, wurde es zu einem einmaligen, unvergesslichen Ereignis.

Das war eine wirklich satte Imagepflege für Villingen. 1967 war dieZähringerstadt weit über die Grenzen hinaus in aller Munde – und zwar alsSiegerstadt. Im Fernsehen konnten die Villinger ihr Städtle betrachten, ein rappelvolles Friedengrundstadion bewundern, Flugzeuge, die mit Bannern und der Inschrift Villingen über der Stadt kreisten, Journalisten aus ganz Europa waren in der Stadt.

"Spiel ohne Grenzen", diese Spielshow der ARD in den 60er- und 70er-Jahren war ein echter Straßenfeger. Millionen saßen an den Samstagnachmittagen vor den Bildschirmen und fieberten mit, wenn sich die Mannschaften zweier Städte in anspruchsvollen Geschicklichkeitsspielen duellierten. Es wurde gerutscht, gehüpft, balanciert, mit Wasser und Schaum hantiert. Sportlicher Einsatz war gefragt, Millionen von Fernsehzuschauern zitterten mit den Mannschaften um den Sieg. Nach den Ausscheidungen auf deutscher Ebene ging es dann mit europäischen Wettbewerben weiter.

Die Stadt Villingern unter Oberbürgermeister Serverin Kern bewarb sich damals um die Teilnahme und bekam den Zuschlag. Für das Villinger Team konnten sich jeder bewerben. Eine Jury mit dem damaligen Schulrat Eugen Meyer und dem Sportringvorsitzenden Anton Kippert sowie mehreren Trainern unterzog die Bewerber einer sportlichen Prüfung, um die Auswahl zu treffen. Vor allem ging es Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Es kristallisierten sich etwa 30 Aktive heraus, darunter sechs junge Frauen, die sich aus den Vereinen DJK, Turnverein Villingen, Judoclub, Boxclub, FC 08 und Tennisclub rekrutierten.

Am Tag des Wettkampfs vor 50 Jahren fieberte natürlich das ganze Städtle mit. Im Friedengrund wurde eigens eine Stahlrohrtribüne für rund 2000 Zuschauer erstellt. Selbst die Burda-Flugstaffel aus Offenburg wurde engagiert, die mit Bannern über dem Schwarzwald Werbung für das einmalige Fernseh-Event machte und auch das Friedengrundstadion überflog. Der legendäre Saba-Reporter Herbert Schroff fuhr mit seinem Dixie-Oldtimer ins Stadion ein, seine Tochter Caroline in Gutachter Bollenhuttracht überreichte Moderator Camillo Felgen ein Vesper samt Schnaps.

Die ausgewählten Wettkämpfer aus den Vereinen erwiesen sich als äußerst schlagkräftig. Villingen siegte an jenem Samstag vor 50 Jahren gegen Ellwangen im Friedengrundstadion haushoch mit 23:2 Punkten, qualifizierte sich damit für die nächste Stufe im schweizerischen Locarno, wo die Villinger Mannschaft knapp die Endrunde verpasste. Doch noch heute sagen die, die dabei waren: "Wir sind beschummelt worden, hätten eigentlich gewinnen müssen". Und im SÜDKURIER wurde dies schwarz auf weiß bestätigt. "An dieser Mauer wurde die Villinger Mannschaft um einen möglichen Sieg gebracht", stand unter einem Foto vom Spiel am 14. Juli 1967 zu lesen. Der Ärger ist längst verraucht. Geblieben ist die Erinnerung an ein tolles Ereignis und eine bundesweite Aufmerksamkeit, wie sie Villingen wohl nie mehr erzielt hat.

